17 сентября 2021 года вот уже в 16-й раз в России отметят День секретаря. С 2005 года в нашей стране появилась добрая традиция чествовать всех помощников руководителей в третью пятницу сентября.

Расскажем, откуда появился этот праздник и как принято его отмечать в профессиональных кругах.

Как в России начали отмечать День секретаря

Свой собственный профессиональный праздник у представителей этой важной и нужной профессии появился в 2015 году, когда работники данной сферы из крупных российских городов совместно с редакцией профильного электронного издания, объединив усилия, выступили с инициативой учредить новую торжественную дату, чтобы напомнить окружающим и своим руководителям о важности и ответственности труда секретаря. К слову, в мире подобный праздник отмечается в конце апреля аж с 1952 года. Его официальное название — День профессиональных административных работников, или по-простому — Международный день секретаря.

Традиции праздника

Официального статуса «наш» День секретаря не имеет и, соответственно, выходным не считается (но попробовать попросить у начальства отгул все же не возбраняется). Офис-менеджеры, ассистенты руководителей, личные помощники и сотрудники, встречающие посетителей на ресепшне, отмечают праздник, так сказать, «на боевом посту», продолжая выполнять свои профессиональные обязанности. Какие-то особые торжества и масштабные мероприятия устраивать не принято, но это не значит, что событие проходит совсем уж незамеченным.

Во многих организациях принято делать этот день сокращенным, чтобы по окончании устроить небольшой корпоратив и под бокальчик шампанского поздравить коллег и поощрить административных работников, которые, как правило, полностью обеспечивают жизнеспособность офиса.

Секретарь традиционно считается женской профессией, поэтому в качестве знака внимания и уважения будет уместно подарить красивый букет от руководителя лично или от всех сотрудников вместе. Чтобы не добавлять виновнице торжества забот по уходу за цветами, лучше отдать предпочтение композиции со специальной флористической губкой — такой букет будет радовать дольше обычного и не потребует регулярной замены воды и мытья вазы. Дополнить презент можно коробочкой конфет или других сладостей ручной работы и конвертом с внеочередной премией от благодарного начальства.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Любопытные факты о работе секретаря

Это сегодня данная профессия считается сугубо женской, а в Древнем Риме доверенными лицами (а именно такое значение первоначально имело слово «секретарь») могли быть исключительно лица мужского пола.

Должность секретаря в России на официальном уровне существует с XVIII века, когда император Петр I своим указом повелел создать канцелярию. В личные помощники допускались только люди знатного происхождения мужского пола, получившие хорошее образование и обладавшие достаточным уровнем знаний в различных областях, чтобы иметь возможность консультировать государя по всевозможным вопросам.

своим указом повелел создать канцелярию. В личные помощники допускались только люди знатного происхождения мужского пола, получившие хорошее образование и обладавшие достаточным уровнем знаний в различных областях, чтобы иметь возможность консультировать государя по всевозможным вопросам. На самом же деле профессия появилась задолго до Петра. Первыми секретарями были летописцы, которые записывали под диктовку царские указы.

Первые профессиональные курсы были открыты в Харькове в 1868 году.

В разряд женских специальность перекочевала после изобретения печатной машинки в 80-е годы XIX века.

По статистике, представительницы этой профессии чаще других страдают от сексуальных домогательств со стороны руководства.

Предыдущий факт, безусловно, неприятен, но порой работа помогает найти свое личное счастье. Так, например, своих помощниц взяли в жены такие выдающиеся личности, как Билл Гейтс и Лучано Паваротти .

и . Многие знаменитости в начале своего пути работали секретарями. Яркие примеры: Агата Кристи, Джоан Роулинг, Лариса Рубальская, Владимир Познер.