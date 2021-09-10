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Судьба Меган Маркл и принца Гарри была известна астрологу принцессы Дианы

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 20:35
Общество
Судьба Меган Маркл и принца Гарри была известна астрологу принцессы Дианы
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Лондон, 10 сентября. Астролог Дебби Франк еще три года назад знала, что герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри оставят Лондон и переедут в США.

Астролог принцессы Дианы изучила диаграмму пары и пришла к выводу, что они откажутся от королевских привилегий и покинут Великобританию. По ее словам, леди Ди нашла бы общий язык с невесткой, пишет издание Good to Know.

«Диане нравились люди, которые были самими собой, настоящими, и она бы действительно прониклась симпатией к Меган», — поделилась Франк.

Она также посмотрела натальные карты детей герцогов Сассекских. По мнению специалиста, Лилибет сильно отличается от членов королевской семьи, а Арчи похож на своих кузенов. Франк предсказала дочери Меган Маркл необычную судьбу. Девочка многое взяла от своей звездной матери, отмечает издание Town and country.

Ранее стали известны подробности конфликта между сыновьями принца Чарльза. Уильяму при первом знакомстве не понравилась Меган Маркл, он усомнился в правильности выбора Гарри.

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принцесса диана принц гарри меган маркл
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