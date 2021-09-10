Битва за кресло в ООН: кому выгодно покушение на постпреда Мьянмы

В начале августа власти США арестовали в Нью-Йорке двух граждан Мьянмы – 28-летнего Пхьо Хейн Тхута и 20-летнего Е Хейн Зо. Молодых людей обвинили в заговоре с целью покушения на жизнь представителя их родины при ООН Чжо Мо Туна.

Как писали американские СМИ, заговорщики должны были заставить посла уйти со своей нынешней должности, а если он не согласится — покалечить его или даже убить. Заказчиком преступления якобы выступил некий неназванный «торговец оружием из Таиланда». Также сообщалось, что вознаграждение несостоявшимся убийцам должно было составить пять тысяч долларов — смешная цифра для подобного преступления.

wikipedia.org / OPCW / CC BY 2.0

И хотя до сих пор никто не предъявил никаких доказательств того, что таинственный «торговец оружием» действовал по указанию нынешних властей Мьянмы, представитель США Линда Томас-Гринфилд немедленно выступила в излюбленном западном духе «хайли-лайкли». Согласно ее заявлению, заговор с целью убийства дипломата —это «тревожащий пример того, как авторитарные лидеры и их сторонники стремятся по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, преследовать и подавлять журналистов, активистов и других, кто осмеливается протестовать или выступать против них».

А западные СМИ тут же напомнили о том, как в декабре 1990 года, во времена прежнего военного режима Мьянмы, за пределами этой страны было сформировано правительство в изгнании. Двое из его членов — министр информации Хла Пе и глава минфина Вин Ко — были похищены и убиты.

Труп первого нашли в Бангкоке, второго — в китайском Куньмине. И хотя существует множество предположений о том, кому понадобилось убивать этих двух уже давно ни на что не влияющих людей (в случае с Вин Ко, например, бытовала версия о том, что люди из правительства в изгнании просто не поделили деньги), в западных СМИ уверенно начали заявлять о том, что они стали жертвой наемных убийц, действующих по указке мьянманской хунты.

Speaking out against the junta's brutality, #Myanmar's UN Amb. Kyaw Moe Tun, who escaped an assassination plot, now faces a fight as the junta seeks to unseat him. Pleased to be featured in this report by @niccijsmith with @KyawTun62907405 @JaredGenser.https://t.co/Gxkmze2lIm — Kevin Chang ????⚖️ (@KevinCChang) August 28, 2021

История с предполагаемым покушением на представителя Мьянмы при Организации Объединенных Наций случилась весьма кстати. В середине сентября должна начать работу Генеральная ассамблея ООН, на которой в том числе должен быть решен вопрос о том, кто будет представлять стран — нынешние власти в Нейпьидо или сформированное из их противников подпольное «Правительство национального единства» (NUG).

И хотя в мьянманской столице отрицают свою причастность к истории с Чжо Мо Туном, опыт прошлых информационных кампаний такого рода показывает, что «хайли лайкли» вполне рабочий инструмент для воздействия на международное сообщество.

Подробности о ситуации в Мьянме и главных участниках конфликта — в материале от автора Telegram-канала «Мьянма».

Из дипломатов — в диссиденты

До самого последнего времени 52-летний Чжо Мо Тун был типичным представителем мьянманских карьерных дипломатов, готовых работать при любой власти. Более того, его отец — один из деятелей Партии бирманской социалистической программы, которая считалась правящей в годы режима генерала Не Вина.

Во время революционных событий 1988 года в Бирме Чжо Мо Тун благоразумно держался в стороне от студенческих протестов, а после закрытия военными властями Рангунского университета отправился на работу в Малайзию, где трудился на сборке систем охлаждения для автомобилей.

Живя за границей, он еще успел поплавать на сингапурском судне, промышлявшем контрабандой подержанных автомобилей в Камбоджу, Таиланд и Вьетнам, а затем поучиться в Японии. После этого в 1993 году он вернулся в Мьянму и с помощью друзей отца устроился в МИД. Тогда его совершенно не смущал тот факт, что он работает на военную диктатуру.

Тем удивительнее был демарш Чжо Мо Туна 26 февраля этого года, спустя менее месяца после смены власти на его родине.

«Мьянме нужны самые решительные действия со стороны международного сообщества, чтобы немедленно положить конец военному перевороту, прекратить притеснять ни в чем не повинных людей, вернуть государственную власть народу и восстановить демократию», — сказал дипломат, выступая на Генассамблее ООН.

Свое заявление он зачитал на английском языке дрожащим от волнения голосом, после чего продемонстрировал салют из трех поднятых вверх пальцев— жест, который мьянманские протестующие позаимствовали из сериала «Голодные игры».

People of Myanmar won't recognize any replacement in the place of U Kyaw Moe Tun, the only legitmate permanent Myanmar representative to UN. We appeal the international community to refuse any attempt to replace U Kyaw Moe Tun. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Du8guad6dr — Kyi Sin (@kyi_sin) February 27, 2021

Потом дочь-подросток упрекнет его в том, что он сделал это неумело: пальцы должны быть сведены вместе, а не торчать в разные стороны. Но дрожавший голос и неправильно показанный салют тоже в итоге пошли Чжо Мо Туну в актив — западные СМИ с сочувствием рассуждали о том, что это придало образу представителя Мьянмы в ООН элемент человечности и продемонстрировало, что он действительно в этот момент принимал крайне сложное для себя решение.

Сразу же после демарша 26 февраля мьянманские власти объявили об увольнении Чжо Мо Туна с его должности. Однако это не остановило строптивого дипломата, продолжавшего утверждать, что он представляет «законное» правительство своей страны. При этом мужчина критиковал Совет Безопасности ООН за бездействие и призывал ввести над Мьянмой бесполетную зону.

А после того, как он заявил о своей поддержке «Правительство национального единства», которое признано Нейпьидо террористической организацией, против него на родине было возбуждено дело по статье 122 уголовного кодекса страны, предусматривающей наказание за государственную измену.

????????✊ Residents of #Myaing Township, marched and protested against Military Dictatorship in this evening. They demanded international to recognize our legitimate government @NUGMyanmar and U Kyaw Moe Tun, Representative of #Myanmar to UN.#WhatsHappeningInMyanmar #Sep9Coup pic.twitter.com/En0ATNd1mx — Freddy (@FreddyThaw21) September 9, 2021

Демократические активисты из числа живущих в Нью-Йорке граждан Мьянмы взяли под охрану здание представительства этой страны при ООН в престижном районе города у Центрального парка, чтобы не допустить в него «агентов хунты», и стали сопровождать Чжо Мо Туна во всех его передвижениях.

Сначала власти Мьянмы назначили на должность своего нового постоянного представителя при ООН Тин Маун Найна, работавшего заместителем Чжо Мо Туна, но тот, столкнувшись с кампанией травли со стороны демократических активистов, решил отказаться от назначения.

Тогда мьянманское министерство иностранных дел представило в ООН кандидатуру Аун Турейна, про которого западные СМИ тут же сообщили, что он уволился из рядов вооруженных сил страны непосредственно перед назначением, а значит «находился на военной службе в дни переворота 1 февраля, и был согласен с происходящим в стране».

Несмотря на официальные письма из Нейпьидо, вопрос о представителе Мьянмы при ООН до сих пор не решен. Формально эту должность продолжает занимать Чжо Мо Тун, которого поддерживают страны Запада, и прежде всего упомянутая представитель США Линда Томас-Гринфилд, и который исправно голосует за все резолюции, где содержится хоть какой-то намек на осуждение действий мьянманских военных.

Именно эту зависшую ситуацию как раз и должна будет разрешить Генеральная ассамблея ООН.

Задача с четырьмя ответами

После начала работы Генассамблеи ее председатель должен предложить состав Комитета по проверке полномочий, формируемого из представителей девяти стран. Традиционно в нем присутствуют США, Россия и Китай, но в отличие от Совета Безопасности ООН у них в этом комитете нет права вето. Один из основных критериев для отбора остальных государств, чьи представители могут войти в состав комитета — их миролюбие и отсутствие конфликтов с соседями. В последние годы членство там имеет, например, Уругвай.

Заявку с кандидатурой своего представителя на следующий год на имя Генерального секретаря этой организации имеют право подавать глава государства, председатель правительства или министр иностранных дел. Обращения от других организаций и структур отклоняются. Решение о представительстве той или иной страны члены комитета стараются принимать на основе консенсуса, и уже потом выносить согласованное решение на Генеральную ассамблею.

Mr Kyaw Moe Tun, the @NUGMyanmar aligned #Myanmar ambassador who recently dodged an assassination attempt, says he is "very confident the representation from the military will not be accepted whatsoever" by the UN General Assembly.https://t.co/ROyHGPp5QP #WhatsHappeningInMyanmar — Tan Hui Yee (@Tan_Hui_Yee) September 10, 2021

Как показывает практика, в случае спорных ситуаций комитет по проверке полномочий не всегда отдает приоритет той стороне, которая контролирует столицу или большую часть территории страны. Именно поэтому в случае с Мьянмой возможны четыре варианта решения вопроса о представительстве, причем три из них невыгодны для властей, располагающихся в Нейпьидо.

Первый вариант — выбор в пользу подпольного правительства (NUG). ООН несколько раз подтверждала полномочия представителей власти, свергнутых в результате переворотов (1990 год — Гаити, 1997 год — Сьерра-Леоне, 2009 год — Гондурас). Однако «Правительство национального единства» никогда не руководило страной — это абсолютно новый орган, сформированный противниками прихода к власти военных с преобладанием победивших на выборах 2020 года депутатов от Национальной лиги за демократию.

Согласно заявлениям NUG, формальными лидерами этого подпольного правительства являются арестованные президент Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи, которые будут руководить страной после освобождения.

Федеральное агентство новостей /

Второй вариант — выбор в пользу нынешних властей Мьянмы, Государственного административного совета (ГАС), возглавляемого старшим генералом Мин Аун Хлайном. В этом случае за основу будет принят тот факт, что ГАС «эффективно контролирует» большую часть территории страны, а это один из основных критериев, влияющих на решение о представительстве в ООН.

Федеральное агентство новостей /

Третий вариант — вопрос о представительстве Мьянмы будет отложен на год для того, например, чтобы дождаться «прояснения ситуации». Такое решение было принято в 1997 году в отношении Афганистана. Этот сценарий выгоден NUG, поскольку он означает, что представителем Мьянмы при ООН останется Чжо Мо Тун.

Четвертый вариант — у Мьянмы в следующем году будет в ООН «пустое кресло».

В 1997 году, когда в Камбодже бушевал политический кризис, Генеральная ассамблея решила, что эту страну в международной организации не будет представлять никто (позже кризис разрешился формированием коалиционного правительства). И это — не единственный пример такого варианта развития событий.

“Sidoti said U.N. acceptance of the NUG’s credentials for Kyaw Moe Tun could also pressure the military to negotiate with the group, which the junta has branded a terrorist organization and refuses to talk to.”

https://t.co/JZhK4SfOEO — LaetitiavandenAssum (@lvandenassum) September 10, 2021

Как в итоге будет решен вопрос о представительстве Мьянмы в ООН — сегодня предсказать трудно. Ясно одно: сейчас у нынешних властей страны в этой международной организации есть серьезные противники.

«Эффективный контроль над территорией»

Сторонники подпольного правительства говорят, что у «Правительства национального единства» есть большие шансы получить место Мьянмы в ООН. Они всеми способами пытаются поставить под сомнение тезис об «эффективном контроле» нынешних властей в Нейпьидо над территорией страны.

Например, они обращают внимание на то, что согласно международному праву, такая власть долна осуществляться прежде всего мирными средствами, а в Мьянме после смены руководства были зафиксированы многочисленные акты насилия по отношению к участникам протестов против прихода к власти вооруженных сил.

Telegram-канал «Мьянма» / @mmrus

Более того, требования к мьянманским военным прекратить репрессии, уважать результаты выборов 2020 года, освободить арестованных и восстановить у власти демократически избранное правительство уже закреплены в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 18 июня.

Это поддержали 119 стран (в том числе за нее от имени Мьянмы голосовал Чжо Мо Тун), 36 — воздержались, а против выступила только Белоруссия.

Итоги данного голосования дают сторонникам «Правительства национального единства» повод для оптимистического вывода о том, что нынешние власти в Нейпьидо не найдут поддержки у мирового сообщества при решении вопроса о представительстве Мьянмы в ООН, поскольку эта организация уже возложила на них ответственность за насилие по отношению к протестующим.

Федеральное агентство новостей / Константин Петров

Но сторонники NUG не намерены останавливаться на этой аргументации.

«Храброе продемократическое движение Мьянмы из забастовок рабочих, мирных протестов и бойкотов предприятий, принадлежащих военным, де-факто превратилось в государственные органы, служащие народу, в отличие от Тамадо [вооруженных сил Мьянмы]. Возникла децентрализованная сеть местных служб, этнических структур, организаций светского общества, гуманитарных групп, связанных с NUG, и движением гражданского неповиновения», — говорится в статье, опубликованной в авторитетном издании The Diplomat.

Далее в публикации рассказывается о том, что «эта сеть, объединенная общей идеей построения демократической и инклюзивной Мьянмы, борется за предоставление жизненно важных услуг и гуманитарной помощи миллионам людей», а также о том, что в стране давно действуют связанные с NUG «административные комитеты», которые «не допускают хунту и сеют семена демократии».

Читая про подобные публикации, можно только пожать плечами — мало ли что публикуют в Интернете. В конце концов, одно из солидных западных изданий недавно на полном серьезе писало о том, что в Янгоне на улицах лежат трупы, завернутые в старые одеяла, а профессор политологии из Нью-Йорка, ссылаясь на неназванных экспертов, утверждала, что вскоре от коронавируса умрет до трети населения США.

Who Will Win the Battle for Myanmar’s UN Seat? – The Diplomat https://t.co/iEqJACCr3m — Jason Vogt (@LifeofVogt) September 5, 2021

Но смелый полет фантазии, опубликованный в The Diplomat, исходит не от людей с улицы. В числе авторов издания бывший спецдокалдчик Организации Объединенных Наций по правам человека в Мьянме кореянка Янгхи Ли (во время срока своих полномочий она смогла настолько испортить отношения с правительством Аун Сан Су Чжи, что ее в конце концов перестали пускать в страну) и бывший глава Миссии ООН по установлению фактов индонезийский юрист Марзуки Дарусман (задачей которого было найти подтверждения того, что армия Мьянмы устроила геноцид в отношении рохинджа). Это влиятельные люди в международной организации, к которым принято прислушиваться.

Но и сами лидеры подпольного правительства, которые регулярно дают западным СМИ интервью по видеосвязи «из неизвестного места», не сидят сложа руки. Сейчас они пытаются запустить кампанию по вакцинации жителей Мьянмы от COVID-19 и попутно сорвать вакцинирование населения, которое проводят нынешние власти страны. То есть NUG стремится продемонстрировать, что оно присутствует на территории своей страны, и одновременно показать некомпетентность и неэффективность действующих властей.

This morning, a demonstration in support of Ambassador Kyaw Moe Tun and the NUG was held in a village in Shwebo Township. Let the military dictator fail.#WhatsHappeningInMyanmar #RejectMilitaryCoup #Sep5Coup pic.twitter.com/pAWlV06EyS — thura zaw (@thuraza68125437) September 5, 2021

Доктор Зо Вэй Со, являющийся «главой Минздрава» в «Правительстве национального единства», недавно заявил, что Всемирная организация здравоохранения скоро доставит для подпольного правительства 4 млн доз вакцины Pfizer американского производства и 2,2 млн доз китайской Sinovac. Как и кого этими медикаментами собираются прививать, пока неясно. Особенно учитывая, что власти Индии и Таиланда готовы пропускать вакцины со своей территории в соседнюю Мьянму только под эгидой ООН или АСЕАН, а Китай с начала года уже почти поголовно вакцинировал жителей приграничных с ним мьянманских территорий, неподконтрольных центральной власти.

The NUG's declaration of war on the junta has shown that it is not the will of ASEAN or the UN - but that of the people who will prevail in their quest for a federal, peaceful democracy. https://t.co/D1eugY2PZt — Network for Human Rights Documentation - Burma (@NDBurma) September 9, 2021

Но в итоге на мировое сообщество будут влиять не эти детали и даже не сам процесс вакцинации, а сопровождающие его красивые картинки, которые должны будут появиться во многих мировых СМИ. Поэтому в скором времени можно ожидать фотографии, сделанные «где-то в Мьянме» со счастливыми жителями страны, стоящими в очереди за вакциной, которую привезло для них подпольное правительство.

Продолжение следует

Стараниями западных СМИ история о якобы готовившемся покушении на постоянного представителя Мьянмы при ООН сегодня продолжает присутствовать в информационной повестке с помощью частых публикаций все новых и новых ее деталей.

«Остается также неясным, кто заказал это преступление. Логика подсказывает, что те, кому выгодно заставить посла уйти в отставку, были сторонниками лидера переворота генерала Мин Аун Хлайна», — пишут азиатские источники массовой информации.

И дальше рассказывается о том, что один из предполагаемых заговорщиков, Пхьо Хейн Тхут, показывал своему знакомому в Нью-Йорке фотографию, где он изображен с внуком главы прежнего военного режима Мьянмы старшего генерала Тан Шве. Предполагается, что умный читатель после знакомства с этим фактом должен сам понять, что к чему.

Одновременно об угрозах в свой адрес британским полицейским сообщил Чжо Зва Мин, которого нынешние власти Мьянмы уволили с должности посла в Лондоне и перестали пускать в здание посольства. Кто и как ему угрожал, бывший посол не уточнил, ссылаясь на то, что власти еще ведут следствие.

Кристофер Ганнесс из британской правозащитной неправительственной организации Myanmar Accountability Project рассказал, что возможными злоумышленниками могли быть «лояльные хунте» мьянманские дипломаты, находившиеся в Лондоне. По словам общественного деятеля, с вечера 14 августа «предполагаемые лица неоднократно и угрожающе слонялись возле резиденции посла на севере города».

Christopher Gunnes (NGO, Myanmar accountability Project) said that the@UN is the partner in crime because it did not take any action on military generals since 1988 and 2017 #Rohingya #Genocide in #WhatsHappeningInMyanmar.

1/#MilkTeaAlliance pic.twitter.com/akQmfcrXWU — Alex (@AlexAlexAKH) June 29, 2021

Если учесть, что о своем несогласии с февральской сменой власти в Мьянме заявили около двадцати работающих за рубежом дипломатов этой страны (при этом все они по странному стечению обстоятельств находились в тех государствах, где могли рассчитывать на убежище и последующий велфер), то понятно, что резервы для сюжетов на тему «режим готов убивать своих противников по всему миру» еще не исчерпаны. Но эти истории, при всех стоящих за ними возможными человеческими трагедиями, все-таки не связаны с массовым кровопролитием и многочисленными жертвами.

7 сентября подпольное правительство объявило о начале по всей Мьянме «вооруженного восстания» против нынешних властей, пытаясь тем самым спровоцировать очередную волну беспорядков, а заодно показать, что оно в этой стране хоть что-то контролирует и хоть чем-то управляет.

Федеральное агентство новостей /

Сделано это всего за несколько дней до начала работы Генеральной Ассамблеи ООН как раз в тот момент, когда с мировой повестки постепенно уходит тема Афганистана, и очередное «вооруженное восстание» в Мьянме способно привлечь к себе внимание мирового сообщества.

Лидеры подпольного правительства сейчас вынуждены идти ва-банк, пускаясь в подобные авантюры, потому что они отлично понимают, что по мере стабилизации ситуации в Мьянме, на кону уже стоит не только их политическое будущее, но и, возможно, даже физическое существование. И именно в этой связи еще раз уместно напомнить о странной гибели 30 лет назад двух «министров» предыдущего мьянманского правительства в изгнании, члены которого, согласно некоторой информации, просто не смогли поделить все более и более иссякающий поток денег, направляемый в их адрес «на поддержку бирманской революции».