Лев Лещенко назвал Долину «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде»

Москва, 10 сентября. Джазовой певице Ларисе Долиной 10 сентября исполнилось 66 лет. Поздравить артистку и выразить ей свое восхищение поспешил мэтр советской и российской эстрады Лев Лещенко.

За годы музыкальной карьеры Лариса Долина по праву заслужила народную славу и любовь. Поклонники восхищаются не только уникальным голосом исполнительницы, но также ее умением сохранять позитивный настрой. Прославленный певец Лев Лещенко считает именинницу «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде». По его словам, Долину даже сложно отнести к шоу-бизнесу, ведь она на голову ваше всех исполнителей и владеет всем «арсеналом блестящего вокала».

«Она одна единственная с таким творческим музыкальным диапазоном. Это человек, который движется все время вперед, творит, созидает, идет в ногу со временем, работает много с молодежью», — отметил Лещенко в беседе с «Народными Новостями».

Мэтр советской и российской эстрады обратился с теплыми поздравлениями к Ларисе Долиной и пожелал ей не останавливаться на творческом пути, пишет «Вечерняя Москва».

«Желаю, чтобы ее сердце еще долго не остывало к своей профессии», — заключил Лев Лещенко.

Накануне праздника с Ларисой Долиной произошел неприятный инцидент — страницу звезды в Instagram взломали хакеры. Исполнительница вышла на связь с фанатами через аккаунт в соцсети Николая Баскова и призвала их не реагировать на мошенников, присвоивших ее страницу.