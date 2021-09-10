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Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране
Весь мир
Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Хартум, 10 сентября. Глава министерства ирригации Судана Ясир Аббас объявил, что второй этап заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (Хидасэ) нанес ущерб государству.

Заявление прозвучало на встрече Ясира Аббаса с главой миссии Европейского союза Робертом ван ден Дулом. Стороны рассмотрели проблемы, стоящие перед ведомством.

Министр в ходе беседы акцентировал внимание на том, что заполнение водохранилища осуществлено Эфиопией без достижения юридического соглашения и предварительного обмена информацией с Каиром и Хартумом.

По его словам, работа, проведенная группой инженеров ведомства, снизила катастрофические последствия, которые могли бы произойти в Судане. Специалисты провели анализ ситуации с помощью спутниковых изображений.

Со своей стороны, европейский дипломат пообещал сотрудничать и оказывать необходимую поддержку министерству ирригации в области наращивания потенциала, чтобы способствовать успеху реализации программ правительства.

Ранее Хартум уведомил Москву, что переговоры по эфиопской плотине зашли в тупик из-за непримиримости Аддис-Абебы. Власти восточноафриканской страны рассчитывают на привлечение посредников в лице ООН, ЕС, США и Африканского союза.

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ес судан хидасэ
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