Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране

Хартум, 10 сентября. Глава министерства ирригации Судана Ясир Аббас объявил, что второй этап заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (Хидасэ) нанес ущерб государству.

Заявление прозвучало на встрече Ясира Аббаса с главой миссии Европейского союза Робертом ван ден Дулом. Стороны рассмотрели проблемы, стоящие перед ведомством.

Министр в ходе беседы акцентировал внимание на том, что заполнение водохранилища осуществлено Эфиопией без достижения юридического соглашения и предварительного обмена информацией с Каиром и Хартумом.

По его словам, работа, проведенная группой инженеров ведомства, снизила катастрофические последствия, которые могли бы произойти в Судане. Специалисты провели анализ ситуации с помощью спутниковых изображений.

Со своей стороны, европейский дипломат пообещал сотрудничать и оказывать необходимую поддержку министерству ирригации в области наращивания потенциала, чтобы способствовать успеху реализации программ правительства.

Ранее Хартум уведомил Москву, что переговоры по эфиопской плотине зашли в тупик из-за непримиримости Аддис-Абебы. Власти восточноафриканской страны рассчитывают на привлечение посредников в лице ООН, ЕС, США и Африканского союза.