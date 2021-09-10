Колумбия столкнулась с гуманитарным кризисом из-за тысяч мигрантов, рвущихся в США

Богота, 10 сентября. Около 14 тысяч мигрантов, преимущественно из Гаити, направляющихся в США, застряли в маленьком колумбийском прибрежном городке Некокли, расположенном недалеко от Панамы. Об этом сообщает агентство Reuters.

#9Sep #Colombia @VozdeAmerica: La ciudad colombiana de Necoclí experimenta un nuevo represamiento de migrantes que buscan cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién para ingresar a Panamá y seguir hacia Estados Unidos. pic.twitter.com/PaiEakjCQf — Reporte Ya (@ReporteYa) September 9, 2021

Тысячи мигрантов ждут очереди на въезд в Панаму, куда их переправляют на лодках через залив Ураба. Оттуда контрабандисты направляют группы людей сквозь опасные джунгли Дарьена в сторону США.

Migrantes tras un cupo para cruzar desde Colombia a Panamá, afganos huyendo a todos lados, cientos de miles de venezolanos y de otras nacionalidades también salen... Hablemos de migración este martes (6 pm, hora colombiana) en mi canal de YouTube. (Foto recién tomada en Necoclí) pic.twitter.com/Ax1hRcdA0c — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) September 9, 2021

Большинство беженцев являются гражданами Гаити или Кубы, которые бегут от сложной экономической ситуации на родине. Однако среди мигрантов есть люди из таких африканских стран, как Гана и Мали. На данный момент неизвестно, сколько человек сумеют получить право на пребывание в США.

Autoridades de salud del municipio de #Necoclí - Antioquia, en #Colombia???????? emitieron una alerta sanitaria ante la llegada masiva de migrantes, y la poca capacidad hospitalaria existente en esa localidadhttps://t.co/NvPOI6JkE5 — teleSUR TV (@teleSURtv) September 10, 2021

После снятия ограничений количество мигрантов резко увеличилось. Министры иностранных дел Колумбии и Панамы согласились в августе установить квоту в 650 мигрантов в день, однако затем это число пришлось понизить до 500. В Некокли ежедневно прибывает около 1000 человек, которые устанавливают на пляже временные палатки в ожидании лодок.

3/4 Nuestra Regional tomó quejas relacionadas con sobrecostos de servicios de hospedaje, lo que ha ocasionado que muchos migrantes se instalen en carpas a orillas de la playa. También se evidencia desabastecimiento de agua y proliferación de residuos en las playas. pic.twitter.com/jyBfWHt1pS — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 8, 2021

«Сегодня мы столкнулись с еще одним кризисом из-за того, что свыше 14 тысяч мигрантов застряли в Некокли. Ежедневно сюда прибывают более 1000 или 1200 человек, а мы можем переправить на лодках только 500», — заявил мэр городка Хорхе Тобон.

Местная больница, где недавно скончался один из гаитян, переполнена и не может оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся.

«Если это продолжится, к концу сентября сюда прибудут от 25 до 30 тысяч человек», — добавил он, призывая правительство разрешить доступ большему количеству мигрантов.

Многие люди, застрявшие в Колумбии, жалуются на большие затраты на еду и сильный стресс. Некоторые сообщили, что по дороге их обокрали или подвергли физическому насилию.

Регион Ураба в колумбийской Антиохии является транзитной зоной для латиноамериканских мигрантов, а также для граждан африканских и азиатских стран, которые пересекают джунгли Дарьена и Центральную Америку, чтобы попасть в США.

В последнее время Мексика также переживает кризис по причине образования нескольких караванов с мигрантами. Власти штата Чьяпас 6 сентября разогнали четвертый поток беженцев, двигающихся к границе с США.