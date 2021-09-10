Больше никакой Франции: как молодой гвинейский военный бросил вызов бывшей метрополии

Деятельность Франции на Черном континенте напоминает затяжной прыжок, в конце которого — логичное падение. Десятилетиями Париж портит репутацию всего ЕС, прибегая к шантажу, покушениям и даже угрозам.

Марионетки, поставленные европейцами на руководящие посты, не могут сдержать напора молодых африканцев, для которых родина дороже, чем подачки Пятой республики. Государственный переворот, произошедший в Гвинее, стал очередным тому подтверждением.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как полковник Мамади Думбуйя бросил вызов неоколониальной политике Франции в борьбе за свободу отечества.

Падение империи

Политика Франции по отношению к странам Черного континента вызывает множество вопросов. Почему Париж относится к бывшим колониям, более чем полувека назад получившим независимость, так, будто они все еще его рабы? Почему вместо обновления давно устаревшей модели взаимодействия власти Пятой республики прибегают к жестким методам давления?

Все эти хаотичные акции больше похожи на импульсивные попытки удержать власть над теми, кто уже давно понял, что скрывается за мнимой добротой благодетеля. Под видом миротворческих операций Франция засылает в африканские страны вооруженный контингент, не гнушающийся преступлениями против мирных жителей.

На текущий момент Елисейский дворец удерживает позиции в Африке исключительно санкциями, силами подконтрольных многопрофильных миссий ООН, политическими манипуляциями и шантажом. А главное место в погоне за минувшим могуществом на материке занимают ставленники Парижа, продвинутые на лидерские должности.

Примеров нездорового лоббирования интересов много. Самый яркий — Франсуа Бозизе, затеявший переворот в Центральноафриканской Республике. Он должен был содействовать сохранению влияния Франции в стране, сфокусировавшейся на развитии и поиске надежных партнеров, таких как Россия, которая обеспечила местным властям равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Москва показала всему миру, что такое истинная благодетель.

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Прекрасно понимая, что противопоставить российской внешней политике нечего, французы пошли на низость. Они развернули против отечественных инструкторов информационную кампанию. Правду о деятельности специалистов, занимающихся консультативной поддержкой национальной армии ЦАР (FACA), извратили до неузнаваемости.

Ангажированные СМИ сфабриковали не один фейк, но каждый из них ждала одна судьба — разоблачение и осуждение. Сами центральноафриканцы уже давно не верят в сказки бывшей метрополии и благодарят Москву за неоценимый вклад в восстановление безопасности. Политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов рассказал, почему процесс утраты влияния Франции на континенте стремительно ускоряется:

«В ситуации глобального международного кризиса, сейчас народной поддержки у Парижа абсолютно нет. Большинство жителей африканских стран прекрасно понимают, что вот эти неоколониальные режимы просто существуют для того, чтобы выкачивать из Африки ресурсы, но не заниматься развитием, построением национальных, независимых государств, которые бы зиждились на настоящих демократических основах. Вместо этого они получают псевдосуррогат модели Запада, который под прикрытием демократических институтов просто создает колониальные режимы. Сейчас мы видим, что постепенно эти режимы начинают рассыпаться, и вот эти волны революций, которые происходят в Африке, свидетельствуют о том, что в принципе неоколониальная система находится в серьезном кризисе. Сейчас люди на местах пытаются построить реально народные державы, которые бы отстаивали настоящие интересы коренных жителей материка. И в этих условиях важно взглянуть на позицию России, которая всячески старается поддерживать вставшие с колен государства».

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Финансовый рычаг влияния

На фоне смены общеполитической парадигмы стран Черного континента особняком стоит еще один элемент воздействия на политику бывших колоний — валюта. Франк КФА как деньги в Западной и Центральной Африке официально ввело в оборот правительство Пятой республики 25 декабря 1945 года.

Его привязали к курсу французского франка в соотношении один к двум, причем Париж выступил гарантом конвертируемости. Взамен лидеры государств согласились разместить почти 70% собственных золотовалютных резервов на специальном счете казначейства бывшей метрополии, а последняя получила право вето в отношении денежно-кредитной политики в случае овердрафта.

И если изначально это был элемент поддержки слабых в бюджетном плане стран, то в настоящий момент он представляет собой мощный инструмент влияния на принимаемые решения лидерами региона. К тому же Париж может в одностороннем порядке заблокировать положительные изменения в области регулирования финансовой системы и обрушить тем самым экономику неугодного государства.

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Нельзя также забывать, что в отдельных странах время от времени происходят вооруженные конфликты, приводящие к спадам развития бюджетного сектора. Такие «особенности» делают государства зоны франка фактически неприспособленными к разрешению кризисных ситуаций.

Несовместимость подходов властей стран Черного континента к организации системы налогообложения также является камнем преткновения на пути к интеграции капиталов внутри региона. К примеру, Мали, где до сих пор используется подушный налог, никак не может строить равные отношения с Кот-д’Ивуаром, где только подоходные сборы существуют как минимум в трех вариациях.

Больше никакой Франции

Лидера Гвинеи Альфа Конде постигла судьба всех французских ставленников. Власть Парижа оказалась слабее африканской волны недовольства, вызванной десятилетиями угнетения.

Так, 5 сентября колонна из 50 грузовиков под командованием полковника Мамади Думбуйя взяла президентский дворец. На пути бойцы не встретили никакого сопротивления, так как нацгвардия, задачей которой являлась защита главы страны, не вступила в конфронтацию с мятежниками.

Причиной для активных действий стала новая Конституция, которая, вопреки законам Гвинеи, позволяла 83-летнему Конде заступить на третий срок. Первое, что сделал Думбуйя после свержения президента, — заявил об отмене противоправного документа и о роспуске профранцузского правительства.

Il est important pour nous les militaires de prendre nos responsabilités face au peuple de Guinée qui attend beaucoup de nous. Tout ce que nous allons entreprendre sera dans l'intérêt de la nation. @PresidentCNRD @CnrdOfficielgn — Colonel Mamady Doumbouya (@PresidentCNRD) September 7, 2021

«Для нас, военных, важно взять на себя ответственность перед народом Гвинеи, который ждет от нас многого. Все, что мы предпримем, будет в интересах нации», — объявил полковник.

Молодой военнослужащий чувствует запрос населения на качественные изменения и избавление от неоколониальной политики Парижа. Более того, он готов к предстоящей работе.

Comme tout soldat républicain, nous avons pris nos responsabilités pour éviter que le pays tombe dans le gouffre. Nous rassurons le peuple que ce n'est pas avec un esprit de haine ni de vengeance. @PresidentCNRD @CnrdOfficielgn — Colonel Mamady Doumbouya (@PresidentCNRD) September 7, 2021

«Как и любой республиканский солдат, я взял на себя ответственность за то, чтобы страна не провалилась в пропасть. Мы заверяем народ: это не связано с духом ненависти и мести», — подчеркнул он.

Аналитик Романов рассказал, как Думбуйя добился успеха в свержении французского режима и признания собственного народа:

«Есть несколько факторов. Важно понимать, что, когда у тебя государство находится в серьезнейшем кризисе, всегда требуется условно сильная рука, которая способна навести порядок и мобилизовать общество и которая бы одновременно была связана с национальными, собственными институтами, институтами свободы и развития. Здесь мы видим молодого силовика, который продвигает национальный суверенитет и национальную независимость», — объяснил эксперт.

Более того, собеседник ФАН сравнил полковника с молодым Муаммаром Каддафи, который сумел за несколько десятилетий развить Ливию, превратив ее в одно из сильнейших государств региона.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

«При этом он был крайне независимым и создавал какие-то особенные проекты не только по развитию Ливии, но и всей северной Африки. То есть он создавал инфраструктурные мегапроекты, которые бы положили начало истинному, настоящему суверенитету континента. Есть мнение, что его именно поэтому убрали. И в данном случае история может повториться. Есть все тенденции к тому, что мы можем увидеть нового, серьезного, независимого политика, который может очень сильно не устроить западные государства», — заключил Романов.

Светлое будущее Черного континента

Освобождение Гвинеи от бича неоколониализма Франции может стать примером для государств, до сих пор являющихся жертвами Пятой республики. Военнослужащие Конакри показали, что указания Парижа не являются чем-то незыблемым.

Времена, когда решения бывшей метрополии имели вес на континенте, прошли. Попытки европейцев убедить всех в обратном не приносят результата. Африканцы пришли к пониманию, что они сами могут выбирать партнеров, и Франции в списке дружественных государств нет. Ставленники Парижа один за другим теряют власть и уважение народа.

Провокации, подлоги, неумелый шантаж лидеров, ориентированных на процветание родины, — все это свидетельствует о том, что в Елисейском дворце после сотни неудач не смогли понять простую истину: Африка состоит из суверенных государств, которые заинтересованы в благополучии граждан, а не в ограблениях и обмане. И не стоит после этого удивляться превращению некогда могучей империи в карточный домик.

Федеральное агентство новостей /

В целом же влияние западных стран на Черный континент должно быть ограничено, о чем неоднократно заявляли представители Российской Федерации. К примеру, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее утверждал, что существует огромная опасность возвращения колониалистов в Африку с последующим угнетением пытающихся развиваться государств.

Аналогичного мнения придерживается глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Он говорил о необходимости значительно повысить безопасность на материке, комментируя постоянные смены режимов и госперевороты в регионе. В противном случае внешние силы вновь ввергнут Африку в пучину хаоса.