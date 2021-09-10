Власти ЛНР заявили о попытках ВСУ помешать работе наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 10 сентября. Власти Луганской Народной Республики заявили, что бойцы ВСУ глушат навигацию беспилотников наблюдателей от ОБСЕ над линией соприкосновения.

Соответствующее заявление сделал представитель республики Иван Филипоненко. Он отметил, украинские военные целенаправленно установили систему радиоэлектронной борьбы и вносят помехи в работу беспилотников ОБСЕ в районе населенных пунктов Золотое-2, Боброво, Муратово, Бобровское и Малиновое. Филипоненко подчеркнул, что тем самым военные пытаются скрыть от наблюдателей факты перемещения бронетехники, что запрещено дополнительными мерами по обеспечению перемирия в Донбассе.

«Украинское командование продолжает препятствовать выполнению мандата сотрудниками СММ ОБСЕ в части, касающейся мониторинга обстановки с использованием БПЛА», — заявил Филипоненко.

Днем ранее власти соседней Донецкой Народной Республики сообщили об огневой провокации со стороны ВСУ. По их данным, в четверг украинские военные открыли минометный огонь в направлении Опытный — Веселое.

Еще за день до этого издание «Царьград» сообщило о минометном обстреле в районе населенного пункта Веселое, бойцы ВСУ выпустили по нему не менее 20 мин подряд.