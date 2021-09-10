Белорусский БТР Volat V2 получил новый боевой модуль

Минск, 10 сентября. Специалисты из Белоруссии установили новую необитаемую башню на бронетранспортер Volat V2.

Модель бронетранспортера Volat V2 первоначально демонстрировалась с башней от боевой машины пехоты БМП-2 со скорострельной автопушкой калибра 30 мм 2А42. Обновленный модуль является необитаемым, вооружение осталось прежним. В качестве альтернативы возможна установка 30-мм орудия 2А72.

В башне установлен спаренный 7,62 мм пулемет ПКТ. Предусмотрены крепления для двух пусковых контейнеров с управляемыми ракетами. Volat V2 способен поражать бронированные подвижные и стационарные цели, а также вести огонь по летательным аппаратам: вертолетам, различным беспилотникам и низколетящим самолетам.

Американские эксперты ранее обратили внимание на российский бронетранспортер «Курганец-25». Новинка обладает серьезными параметрами бронезащищенности благодаря комплексу активной защиты «Афганит», и необитаемым боевым модулем с автоматической пушкой и противотанковыми ракетами.