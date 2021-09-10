Сексолог Гринева раскрыла секрет, как сохранить отношения здоровыми и страстными

О том, какие проблемы могут возникать в семейной жизни и как на отношения может повлиять коронавирус, рассказала врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы Татьяна Гринева в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Сексолог о самых главных причинах сексуальных проблем в семье».

По словам гостьи, у нее нет достоверных данных о том, что коронавирус может снижать либидо. В то же время гостья отметила, что в период пандемии к ней стали чаще обращаться пациенты с тревожными расстройствами. Активизировались и панические атаки. Помимо этого, в симптоматике есть и стенический комплекс, то есть слабость, рассеянность, невнимательность. В силу этого тревога еще больше усиливается. В таких обстоятельствах и мужчинам, и женщинам совсем не до сексуальных отношений со второй половинкой.

«К сожалению, после перенесенного COVID-19 такие жалобы становятся достаточно частыми, даже требуют назначения анксиолитиков, то есть противотревожных препаратов. Возможно, в каком-то случае — антидепрессантов, если депрессивная симптоматика присоединяется, и довольно часто с седативным эффектом, потому что нарушается ночной сон. Если это происходит, то, соответственно, человек с утра встает в разбитом состоянии и работоспособность снижается», — рассказала врач-психотерапевт.

freepik.com / karlyukav

Отдельное внимание Татьяна Гринева уделила широко распространенной проблеме — угасания чувств в паре. По ее словам, в начале отношения достаточно страстные. Связано это с тем, что в стремлении сблизиться друг с другом люди стараются выставить напоказ свои лучшие стороны. Со временем же, когда желаемое достигнуто, уже нет прежнего рвения и внимания к партнеру, а между тем отношения — это живая структура. Если вы хотите наполненных энергетически, живых эмоций, то придется вкладываться.

«Семья, отношения — это такой островок безопасности, где мне хорошо, куда мне хочется вернуться. Очень важно этот климат поддерживать, потому что если мне некомфортно, я туда возвращаться не хочу, то я найду место, где мне комфортно. Да, [для поддержания отношений нужно] неожиданно подарить букет, неожиданно приготовить завтрак в постель. Если с фантазией плохо, Google в помощь», — напутствовала сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы.

pixabay.com/PD /

Эксперт также поделилась своим мнением относительно недавнего случая, когда в одной из школ учительница на линейке исполнила перед учениками танец живота. По словам гостьи, в этом восточном танце есть элементы эротизма. Поэтому такое представление не совсем уместно в образовательном учреждении.

Затронула эксперт и тему домашнего насилия. Его причины могут быть самыми разными. Терпеть такое положение тоже приходится из-за важных обстоятельств: общие дети, материальная сторона. Каждый случай необходимо разбирать в отдельности. Теоретически помочь таким парам можно, но лишь при условии, что оба партнера, или хотя бы один, будут ходить на прием к специалисту. Однако, к сожалению, далеко не всегда люди к этому готовы.

«Часто бывает вторичная выгода. Он избивает, я ничего не делаю, но при этом не работаю. Вряд ли такая женщина пойдет к психотерапевту, потому что встанет вопрос о том, готова ли она сама меняться. Поэтому я сомневаюсь, что она придет и станет менять свой образ жизни, личностно развиваться», — пояснила сексолог.

По словам эксперта, для понятия верности в отношениях нет четкого критерия. Есть договоренность двух взрослых людей. Если обоих партнеров все устраивает, то это называется приемлемость в паре.

Говоря о полигамности мужчин, гостья сообщила, что это не более чем миф. В действительности женщины могут быть даже более полигамны. Все дело в том, что в силу исторических особенностей женщин всегда старались держать в узде.

В завершение Татьяна Гринева добавила, что, несмотря на сильные изменения в нашем обществе, вызванные доступностью порнографии, это не приведет к утрате традиционных ценностей.

Ранее сексолог Александра Миллер в беседе с ФАН дала советы, как справиться с беспочвенной ревностью. По словам эксперта, эта проблема опасна тем, что нередко может перерастать в паранойю и ставит отношения под угрозу.