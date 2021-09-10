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«Физкульт-привет». Американское безумие, «удар скорпиона» и надежда КХЛ
Общество

Какой любимый напиток Александра Кокорина после игр и кто самый талантливый хоккеист на льду КХЛ? На эти и многие другие вопросы ответим в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

7 сентября главный русский талант забил первый гол в КХЛ в 16 лет! Не зря после молодежного чемпионата Матвея Мичкова нарекли будущей звездой и надеждой российского хоккея. Мичков снова вышел в первом звене его партнерами стали Линден Вей и Антон Бурдасов и набрал свои исторические три очка в матче против «Адмирала».

С осени в американском штате Висконсин вновь разрешили заполнять трибуны на 100%. Этим сразу воспользовалась местная университетская команда по американскому футболу: на первый же домашний матч она собрала 80-тысячную толпу. По традиции между третьей и четвертой четвертью на арене включили песню House of Pain Jump Around. И все на стадионе начали прыгать!

6 сентября 1995 года на товарищеском матче между сборными Англии и Колумбии вратарь Рене Игита сделал несколько шагов назад и с совершенно невозмутимым видом сделал невероятный сейв. Его нарекли «ударом скорпиона».

И многие другие интересные события в новом выпуске!

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