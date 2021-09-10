Российские дипломаты запросили у США помощи в охране периметра посольства 19 сентября

Вашингтон, 10 сентября. Граждане РФ, проживающие на территории Соединенных Штатов Америки, смогут принять участие в парламентских выборах России. Голосование состоится 19 сентября.

В США созданы избирательные участки, куда смогут прийти россияне. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В день выборов необходимо обеспечить безопасность избирателей. По этой причине дипломаты запросили у Соединенных Штатов помощь в охране периметра здания посольства 19 сентября.

Выборы депутатов в Госдуму будут проходить в России в течение трех дней. Граждане смогут проголосовать 17, 18 и 19 сентября, сообщили в Центризбиркоме.