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Российские дипломаты запросили у США помощи в охране периметра посольства 19 сентября
Политика
Российские дипломаты запросили у США помощи в охране периметра посольства 19 сентября
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 10 сентября. Граждане РФ, проживающие на территории Соединенных Штатов Америки, смогут принять участие в парламентских выборах России. Голосование состоится 19 сентября.

В США созданы избирательные участки, куда смогут прийти россияне. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В день выборов необходимо обеспечить безопасность избирателей. По этой причине дипломаты запросили у Соединенных Штатов помощь в охране периметра здания посольства 19 сентября.

Выборы депутатов в Госдуму будут проходить в России в течение трех дней. Граждане смогут проголосовать 17, 18 и 19 сентября, сообщили в Центризбиркоме.

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выборы россия сша
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