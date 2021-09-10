Тренер сборной России Онопко стал участником массовой потасовки на Кубке Легенд

Москва, 10 сентября. Помощник главного тренера сборной России по футболу Виктор Онопко едва не подрался с игроком турецкой национальной команды во время матча Кубка Легенд.

Сборная России 10 сентября со счетом 6:4 победила Турция в матче стартовавшего в Москве Кубка Легенд имени Константина Еременко. По ходу встречи произошла массовая потасовка игроков. Виктор Онопко жестко сыграл против Мехмета Аурелио, а затем и вовсе толкнул соперника в рекламное ограждение. Ветеран турецкой национальной команды отреагировал на грубый жест помощника главного тренера сборной России. Он толкнул Онопко в спину, после чего соперников пришлось разнимать другим игрокам.

Кубок Легенд проводится с 2009 года. Сборная России выигрывала турнир 11 раз. В прошлом году победу в Кубке легенд одержала команда звезд.

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