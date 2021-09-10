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«Народный иммунитет»: эксперты назвали причину падения «Братьев-мусульман» в Тунисе
Весь мир
«Народный иммунитет»: эксперты назвали причину падения «Братьев-мусульман» в Тунисе
flickr.com  /  David Stanley

Тунис, 10 сентября. Аналитики отмечают, что призыв партии «Ан-Нахда» к национальному диалогу не сработал. Граждане республики окончательно потеряли интерес к исламистам.

В интервью Sky News эксперты сошлись во мнении, что тунисцы за последние десять лет получили «иммунитет» на деятельность движений, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1. Правящая партия «Ан-Нахда» довела страну до социально-экономических проблем и превратила парламент в арену для борьбы за власть.

В понедельник, 6 сентября, лидер фракции Рашид аль-Ганнуши призвал к национальному диалогу. В его заявлении указана необходимость начать консультации между различными участниками по спорным вопросам, в том числе связанным с политической системой и избирательным законодательством.

Общественники назвали заявление уловкой, направленной на реванш. Этот шаг им показался непоследовательным. До событий 25 июля члены партии пресекали любые стремления к взаимодействию, чувствуя свое доминирование в парламенте.

Заместитель генерального секретаря Всеобщей тунисской конфедерации труда (UGTT) Самер аш-Шафи в эфире радиостанции Shems FM отверг требование исламистов сесть за стол переговоров.

««Ан-Нахда» была первой, кто противостоял призыву профсоюзной организации к всеобъемлющему диалогу, а сегодня она говорит о его необходимости», – заявил Аш-Шафи.

Тунисский политолог Рабаб Алави считает, что движение оказалось в изоляции из-за общественного неприятия. На данный момент оно пытается найти выход из сложившегося положения, взывая к своим сторонникам.

По словам эксперта, партия активно ищет новых союзников, особенно в лице Всеобщей тунисской конфедерации труда. Последняя пользуется популярностью среди населения, но является ярой противницей «Братьев-мусульман» и не готова мириться с засильем исламистов.

В свою очередь политолог Анис аль-Лавати предупреждает об излюбленном маневре «Ан-Нахды» — взывать к переговорам. Это происходит каждый раз, когда у партии возникают проблемы и ее «затягивают в петлю».

Аль-Лавати считает, что заявление Рашида аль-Ганнуши в нынешней ситуации звучит иронично. Общество не пойдет навстречу дискредитирующей себя фракции.

«UGTT с нетерпением ждет нового начала после недавних решений президента Туниса. Каждый диалог, в котором участвует исламистское движение, представляет собой шаг назад и противоречит воле народа, выраженной им 25 июля»,—заключил эксперт.

«Народный иммунитет»: эксперты назвали причину падения «Братьев-мусульман» в Тунисе
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

На днях стало известно о контактах партии с американской фирмой по связям с общественностью и коммуникациям Burson Cohn & Wolfe (BCW). Стороны в августе подписали контракт, что обернулось судебным разбирательством. Сенсация появилась на фоне раскрытия причастности депутатов к расхищению государственных средств. Президент Каис Саид заявил, что все виновные понесут ответственность.

Тем временем местные СМИ сообщают о расколе внутри «Ан-Нахды». Члены партии выступили против пребывания Рашида аль-Ганнуши на посту руководителя движения. Последний, в свою очередь, решил свести счеты со всеми противниками.

Трудности «Братья-мусульмане» испытывают не только в Тунисе. Умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР), до недавнего времени лидирующая в парламенте Марокко, потерпела сокрушительное поражение. Выборы в законодательные органы состоялись 8 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / «Народный иммунитет»: эксперты назвали причину падения «Братьев-мусульман» в Тунисе
тунис братья-мусульмане ан-нахда
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