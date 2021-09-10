Минобороны РФ провело испытания нового спортивного парашюта от «Технодинамики»

Москва, 10 сентября. Новый спортивный парашют Magic производства холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно прошел государственные испытания в Министерстве обороны России.

Как указали в пресс-службе предприятия, теперь данная парашютная система может быть принята на снабжение Минобороны для применения военными спортсменами-парашютистами.

«То, что парашютная система прошла госиспытания Минобороны, дополнительно подтверждает, что наши специалисты отлично справились с задачей», — указал генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.

Как рассказали производители, парашют Magic смогут использовать и новички, и профессионалы. Данная система мягко раскрывается, является простой и безопасной в управлении.

Стоит отметить, что ранее Насенков сообщал о скорой передаче в Воздушно-десантные войска России парашютной системы «Кадет-100Д». Она должна будет заменить для десантников парашюты Д-10.