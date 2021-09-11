Соловьев рассказал о важности международного фестиваля мусульманского кино

В столице Татарстана 10 сентября прошло закрытие XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. На суд жюри было представлено 50 работ из 40 стран. На кинофоруме зрителям показывали картины о столкновении и взаимопроникновении разных культур, о сложности и многообразии исламского мира. География участников широчайшая: Франция, Китай, Турция, Иран, Япония, Израиль, Пакистан, Малайзия, Катар, Бангладеш, Алжир и, конечно, страны бывшего СССР.

В категории «Особое событие кинофестиваля» был показан художественный фильм «Пункт пропуска». Корреспондент ФАН поговорил с автором его сценария, заслуженным юристом РФ, общественным деятелем Иваном Соловьевым. Он рассказал о кинокартине, а также о главных идеях международного фестиваля мусульманского кино.

Казанский международный кинофестиваль проходит уже в 17-ый раз и объединяет на своих площадках представителей как мирового мусульманского кино, так и регионального отечественного.

«Для создателей фильма "Пункт пропуска" стало показательным приглашение на данный кинофорум, поскольку указанный почетный статус, присвоенный картине дирекцией фестиваля, подчеркивает значимость и актуальность ее темы, а также высокие художественные достоинства», — поделился собеседник агентства.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Иван Соловьев рассказал, что также поступает много предложений из разных регионов России об организации показов фильма для призывников, граждан, подписавших контракты о службе в армии, учащихся специализированных учебных заведений.

«Киноискусство должно воспитывать, формировать образ героя и прививать безусловную любовь к Родине. Фильм уже стал определенной вехой не только в новейшей истории отечественного кинематографа, но и в политической жизни, поскольку в отношении создателей фильма Украиной были применены двухуровневые санкции (помещение на сайт "Миротворец" и включение в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины)», — добавил автор сценария.

Соловьев признался, что у авторов фильма в планах и дальше говорить правду, рассказывать о тех, для кого верность российским историческим традициям не пустой шум, а образ жизни.

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