Страны ЛАГ заявили о необходимости противостоять влиянию Ирана в регионе

Каир, 10 сентября. Делегаты от Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта заявили о необходимости проведения широкомасштабной инспекции на всех ядерных объектах Ирана. Совместное заявление прозвучало на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире.

На встрече дипломаты обсудили угрозы региональной и глобальной безопасности, исходящие от «дестабилизирующей политики Тегерана». Участники подчеркнули необходимость консолидации усилий для противодействия иранскому вмешательству во внутренние дела других государств и пресечения финансирования йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» со стороны Исламской Республики.

The meeting discussed strengthening joint coordination to stop #Iranian interference in the region and its financing of the #Houthi militia in Yemen https://t.co/tEx6BymJ2v — Arab News (@arabnews) September 9, 2021

Тема возможного дальнейшего развития ядерной программы в Иране была поднята для обсуждения из-за того, что ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) раскритиковало власти Тегерана за попытки препятствовать расследованию ранее совершенных нарушений.

Как сообщается, Иран до сих пор не представил объяснений по поводу следов урана на некоторых объектах, где наличие ядерного топлива не было официально заявлено, а также ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ к данным мониторинговых систем. Последнее было сделано с целью оказать давление на участников переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), шестой раунд которых безрезультатно завершился в Вене 20 июля из-за смены иранского правительства.

IAEA says Iran is stonewalling as talks on nuclear deal hang in balance https://t.co/GZRdX3LbRS — Amir R. Bolurchi (@ablrchi) September 9, 2021

При этом, как ранее и предупреждала администрация экс-президента Исламской Республики Хасана Роухани, новое руководство во главе с консерватором Эбрахимом Раиси заняло более жесткую позицию касательно ядерной сделки. В частности, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что возврат к переговорам возможен не ранее чем через несколько месяцев, а сам президент заявил, что его сторона возобновит диалог, только если результатом станет полное снятие антииранских санкций.

Iran says nuclear talks won’t resume for 2-3 months https://t.co/1Z8xKVyqU7 via @timesofisrael — Ahmad أحمد (@alz_alf) September 2, 2021

Подобные заявления уже не раз вызывали острую реакцию у США и их союзников, обеспокоенных быстрым прогрессом ядерной программы. В частности, в начале августа госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предупредил о том, что Вашингтон не будет ждать возобновления переговоров вечно и время для принятия решения скоро истечет. Также вопрос о дате очередной встречи в Вене обсуждался и в ходе недавних телефонных разговоров Раиси с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Шарлем Мишелем.

На этом фоне некоторые СМИ сочли встречу глав МИД Ирана и Катара в Дохе попыткой найти выход из зашедших в тупик переговоров по ядерной сделке. Несмотря на то, что министры обсуждали пути укрепления двустороннего сотрудничества, в визите Абдоллахияна, состоявшемся через несколько дней после отлета из Катара Блинкена, усмотрели намерение Тегерана и Вашингтона прибегнуть к помощи Дохи как посредника. Ранее власти Эмирата неоднократно предлагали организовать прямые переговоры между Ираном и США, а также выступали за мирный диалог Исламской Республики с арабскими государствами региона.