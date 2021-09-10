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Ленков: новая российская бетонобойная ракета Х-59МКМ может обрести экспортный успех

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:51
Армия
Ленков: новая российская бетонобойная ракета Х-59МКМ может обрести экспортный успех
youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 10 сентября. Россия получит множество новых экспортных контрактов при помощи бетонобойных ракет Х-59МКМ, которые обретут международный успех, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Первый зарубежный покупатель вскоре получит партию новых бетонобойных ракет Х-59МКМ из России, экспортная вариация которых была впервые продемонстрирована общественности в ходе международного авиасалона МАКС-2021. По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, который прокомментировал новинку для издания «Экономика сегодня», этот боеприпас, предназначенный для уничтожения особо укрепленных целей, широко известен уже давно.

Ракета Х-59 класса «воздух-земля» была создана еще в Советском Союзе, напомнил эксперт. По его словам, со временем российские специалисты существенно доработали и усовершенствовали боеприпас, характеристики которого в полтора-два раза превосходят образец, разработанный в СССР. Носителями ракеты могут быть истребители поколения 4++, к примеру, Су-35 или МиГ-35, объяснил Леонков. Он уточнил, что подобные крылатые машины поставляются за рубеж, ввиду чего Х-59МКМ также получат большую популярность на международном рынке вооружений.

«В связи с тем, что у Российской Федерации существуют экспортные варианты самолетных комплексов, например, истребители Су-30 и МиГ-29, ракета Х-59МКМ автоматически попадает в состав вероятных контрактов», — назвал собеседник рецепт экспортного успеха новой российской бетонобойной ракеты Х-59МКМ.

Ранее американские аналитики заявили, что новейшая российская ракета «Буревестник» с ядерным двигателем вызывает серьезные опасения у руководства США. По их словам, боеприпас обладает внушительной максимальной высотой полета и большой скоростью, а радиус его действия практически не ограничен. Они подчеркнули, что Россия значительно укрепит свое превосходство при помощи «Буревестника».

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россия ракета леонков х-59мкм
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