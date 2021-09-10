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Сотрудники Омского зоопарка устроят праздник для журавля Батырбека

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:51
Общество
Сотрудники Омского зоопарка устроят праздник для журавля Батырбека
pixabay.com

Омск, 10 сентября. В Омском зоосаде 12 сентября состоится День журавля. В эту дату сотрудники зоопарка будут поздравлять одного из представителей данного вида птиц — Батырбека.

Помимо Батырбека чествовать в этот день будут еще и его соседку Альфию, которая в настоящее время лечится от травмы крыла. Также в Детском ЭкоЦентре живут еще двое представителей серых журавлей — Изот и Аверьян.

Для тех, кто считает себя знатоком фауны, а также желает как можно больше узнать об этих удивительных птицах, сотрудники зоопарка организуют квест, который пройдет в ближайшее воскресенье в 12:00. Оставить заявку на участие в мероприятии можно на официальной странице зоосада.

Ранее медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка проводила лето, угостившись сочным арбузом.

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