Сотрудники Омского зоопарка устроят праздник для журавля Батырбека

Омск, 10 сентября. В Омском зоосаде 12 сентября состоится День журавля. В эту дату сотрудники зоопарка будут поздравлять одного из представителей данного вида птиц — Батырбека.

Помимо Батырбека чествовать в этот день будут еще и его соседку Альфию, которая в настоящее время лечится от травмы крыла. Также в Детском ЭкоЦентре живут еще двое представителей серых журавлей — Изот и Аверьян.

Для тех, кто считает себя знатоком фауны, а также желает как можно больше узнать об этих удивительных птицах, сотрудники зоопарка организуют квест, который пройдет в ближайшее воскресенье в 12:00. Оставить заявку на участие в мероприятии можно на официальной странице зоосада.

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