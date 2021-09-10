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Турчинов сообщил о срыве программы закупок крылатых ракет «Нептун» на Украине

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:49
Армия
Турчинов сообщил о срыве программы закупок крылатых ракет «Нептун» на Украине
mil.gov.ua  /  Министерство обороны Украины

Киев, 10 сентября. Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» на Украине сорвалась. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Согласно изначальным планам, Киев собирался построить систему мощной противокорабельной обороны. По словам Турчинова, именно для этой цели и создавалась ракеты «Нептун». Однако в итоге украинская армия заказала только один дивизион вместо трех.

«Было запланировано сделать ракетные комплексы, которые могут транспортироваться самолетами. Заморожено, остановлено», — указал экс-секретарь СНБО.

Турчинов пожаловался на бездействие украинских властей в данном вопросе. Так как в случае исполнения задуманного Украина смогла бы существенно усилить защиту побережья и боеспособность вооруженных сил в целом.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин отмечал, что противокорабельные ракеты «Нептун», которые летают на дальность до 300 километров, являются одним из видов украинского вооружения большой дальности поражения. Однако эксперт выразил сомнения в том, что Киев решится использовать такое оружие для атаки на Крым.

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украина турчинов ракета нептун
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