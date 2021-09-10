Путин и Лукашенко собрали «пазл» Союза России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко согласовали вчера в Кремле 28 союзных программ двух государств. Как было сказано российским лидером по итогам встречи:

«Когда до деталей добрались, все разложили, тогда этот «пазл» собрали вместе, и надеюсь, что это все заработает».

Речь идет, как отметил Путин, об унификации законодательства РФ и РБ в самых разных областях экономики, выравнивании условий деятельности хозяйствующих субъектов, проведении общей промышленной и сельскохозяйственной политики, построении единого финансового и энергетического рынков, интеграции платежных систем и многом другом.

По сути, вчера два президента сделали важнейший шаг к формированию общей финансово-экономической базы России и Белоруссии, в первую очередь единого платежного пространства Союзного государства.

Не только подписанные документы, но и совместная пресс-конференция дали хороший повод поговорить о перспективах дальнейшей интеграции наших стран.

Два момента бросились в глаза во вчерашнем общении Путина и Лукашенко с прессой. Первый — деликатность, с которой Владимир Владимирович обходил в своих репликах тему политического объединения с соседней республикой. Второй — несколько откровеннейших фраз на ту же тему, вылетевших из уст Александра Григорьевича.

Что вчера несколько раз повторил Путин? Что экономический фундамент для объединения двух стран — это основа основ. Без создания экономического «базиса» о какой-то политической «надстройке» говорить просто бессмысленно.

«Я сейчас сказал, о чем договорились, я сейчас повторю еще раз, это имеет абсолютно принципиальное значение. Итак, мы договорились о проведении общей макроэкономической политики <...> — тщательно проговорил, словно вбивая в головы журналистам, президент России. — Повторяю еще раз: полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования», — заявил президент России.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Что сказал Лукашенко?

«Если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним (с Путиным. — Прим. ФАН) это сделаем элементарно. <...> Если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно. <...> За нами не заржавеет, как в России и в Белоруссии говорят», — подчеркнул белорусский лидер.

Это можно толковать как внятное послание миру: вбить клин между Москвой и Минском не удалось, как ни старались их общие враги. Общая экономика, общая энергетика, общие деньги — кому-то невдомек, что реализация подобных планов делает политическое объединение легким и неотвратимым?

Да и народ единый. Или, как выразился Лукашенко:

«Родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы».

Горячий привет киевским «теоретикам» и лично господину Зеленскому, которые носятся с байками о небратских народах и для которых любое упоминание о единстве русских, белорусов и украинцев — как удар под дых.

Так что оставьте ужастики о «гире на ноге России» (для разгона страхов среди российской публики) или о «поглощении гигантской империей» (для подогрева белорусских фобий) — все это не более чем досужие разговоры недругов. Объединение идет с нужной скоростью, спешка тут ни к чему, но если понадобится, то всегда можно будет поднажать. А если кто-то так не понял, к чему все идет, — пусть взглянет хотя бы на стратегические учения «Запад-2021», начатые одновременно на 14 полигонах в России и Белоруссии.

Важно только не допустить интеграционных ошибок — причем не только нынешнего Евросоюза, о чем весьма афористично выразился Путин, когда упомянул о проблеме крепкого евро для слабых экономик Европы, но и Советского Союза, о чем напомнил Лукашенко.

Рецепт неповторения ошибок прост — это равноправный и уважительный характер отношений России и Белоруссии, отвечающий чаяниям обоих народов. Неслучайно именно доверительный диалог Москвы и Минска вызывает лютую злобу тех, кто мечтал бы навсегда разделить наши страны.

Конечно, попытки рассорить нас еще продолжатся. Впереди у интеграции долгий, требующий напряженной работы путь. Но сложенный вчера «пазл» доказал: Россия и Белоруссия вместе справятся с любыми вызовами.