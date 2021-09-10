Фильм «Шугалей-3» привел в восторг российских киноманов

Москва, 10 сентября. Третья часть киносаги о российском социологе Максиме Шугалее, который благополучно вернулся домой после плена в Ливии, получила высокие оценки зрителей.

Впервые фильм «Шугалей-3. Возращение» показали на телеканале НТВ 2 сентября, после чего 9 сентября кинолента отправилась в прокат в кинотеатрах Петербурга и стала доступна на стриминговых сервисах. Как указывает редакция «Слово и Дело», первые оценки на интернет-сервисах довольно высокие. Взыскательные пользователи «КиноПоиска» оценили фильм в 7,8 балла, а на сайте Okko картине поставили 8 баллов. На «Кино1ТВ» фильму присудили четыре звезды из пяти возможных, а в онлайн-кинотеатрах IVI и KION — 8,2 и 8,4 балла соответственно. Наивысшая оценка стоит в Wink — 9 из 10 баллов, и поток положительных рецензий при этом не прекращается. Зрителям понравились как актерская игра, так и сюжетная интрига в конце фильма.

«Видно, что сюжет не написан за один день, как это часто бывает, над ним очень хорошо поработали и, как результат, получился очень увлекательный фильм», — поделилась восторженными впечатлениями lena19032002.

Третья часть саги о Шугалее стала самостоятельной историей, где сценаристам пришлось придумать, куда дальше отправится социолог после событий в Ливии. Первые две части фильма были сняты, пока реальный прототип главного героя находился вместе со своим переводчиком Самером Суэйфаном в ливийской тюрьме «Митига», куда их заточили боевики.

По сюжету третьей части, Шугалей отправился после освобождения из плена в Египет, где намеревался получить конфиденциальные сведения о финансовых махинациях ливийских боевиков, а в итоге снова попал в водоворот событий. Зрителям понравился не только сюжет, но и звездные камео: в фильме промелькнули певица Татьяна Буланова и военный журналист Евгений Поддубный, а также сам Максим Шугалей, он сыграл странника. Не обделили создатели фильма и зрителей, которые любят размышлять над увиденным в кино. Так, пользователь Viktor Faleew отметил интересный взгляд на ситуацию в Ливии.

«Посмотрел, и пазл на эту тему, который был у меня в голове в разбросанном виде, сразу встал на место», — написал Виктор.

Больше всего похвал собрала актерская игра, что неудивительно. Во время подготовки к съемкам актерам удалось встретиться с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, чтобы дополнить образы своих персонажей.

Ранее сценарист третьей части «Шугалея» Владимир Измайлов рассказал, с какими сложностями он столкнулся во время работы над продолжением картины.