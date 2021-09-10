Лавров рассказал о предложении Германии и Франции провести встречу «нормандской четверки»

Сочи, 10 сентября. Германия и Франция предлагают провести встречу «нормандской четверкой» на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД выступает на открытии форума Союза журналистов «Вся Россия — 2021». Он ответил на актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине. Разговор Парижа и Берлина по «нормандскому формату» пока нельзя назвать серьезным, заметил министр.

На этом же мероприятии он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией, о том, что Донбасс «никогда не станет русским» и о планах политика поехать отдыхать вместо выдвижения на второй срок. Лавров заявил, что слышит в этих словах отголоски юмористической программы КВН.