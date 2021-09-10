Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 20:41
20:41
Общество
Оксану Пушкину возмутила история с недопуском ребенка с синдромом Дауна на аттракцион
20:36
Весь мир
Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране
20:36
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего ангара на Кингисеппском шоссе
20:35
Общество
Судьба Меган Маркл и принца Гарри была известна астрологу принцессы Дианы
20:34
Политика
Путин и Лукашенко собрали «пазл» Союза России и Белоруссии
20:33
Весь мир
Колумбия столкнулась с гуманитарным кризисом из-за тысяч мигрантов, рвущихся в США
20:32
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал Долину «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде»
20:30
В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
20:28
Весь мир
Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
20:21
Наука
Ученые из Швейцарской высшей технической школы исследовали пленку на холодном чае
Все новости

Лавров рассказал о предложении Германии и Франции провести встречу «нормандской четверки»
Политика
Лавров рассказал о предложении Германии и Франции провести встречу «нормандской четверки»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Сочи, 10 сентября. Германия и Франция предлагают провести встречу «нормандской четверкой» на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД выступает на открытии форума Союза журналистов «Вся Россия — 2021». Он ответил на актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине. Разговор Парижа и Берлина по «нормандскому формату» пока нельзя назвать серьезным, заметил министр.

На этом же мероприятии он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией, о том, что Донбасс «никогда не станет русским» и о планах политика поехать отдыхать вместо выдвижения на второй срок. Лавров заявил, что слышит в этих словах отголоски юмористической программы КВН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров рассказал о предложении Германии и Франции провести встречу «нормандской четверки»
донбасс лавров франция германия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru