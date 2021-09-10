Лещенко даст юбилейный концерт «Верните мне мой 1977» в модном ночном клубе

Москва, 10 сентября. Мэтр советской и российской эстрады Лев Лещенко в честь своего юбилея решил провести музыкальный эксперимент. Певец выступит в московском «Главклубе» вместе с популярным диджеем.

Льву Лещенко 1 февраля исполнится 80 лет. Несмотря на то, что до дня рождения еще несколько месяцев, отпраздновать круглую дату артист хочет уже 9 октября. Исполнитель анонсировал необычную программу в честь своего юбилея под названием «Верните мне мой 1977-й». Преданные поклонники уже предположили, что возвращением именно в 1977-й неслучайно — в тот год Лещенко был удостоен первого официального звания — Заслуженный артист РСФСР.

Юбилейный концерт пройдет на сцене московского «Главклуба». Как сообщает radiokp.ru, звезда эстрады выступит со своими шлягерами, в числе которых «Соловьиная роща», «Родительский дом», «До свиданья, Москва!», под модные диджей-сеты.

Программа «Верните мне мой 1977-й» держится в секрете. Известно, что гостей мероприятия ждут неожиданные дуэты и музыкальные подарки от друзей виновника торжества. Разогревать публику будет популярный диджей, резидент SIMACHEV SHOP&BAR — Федор Фомин.

Пользователи Сети оценили юмор Лещенко, сделавшего в названии своего концерта отсылку на фразу поколения эмо «Верните мой 2007-й», ставшую в Интернете мемом. Несмотря на солидный возраст, артист в курсе современных трендов. Летом он записал совместную песню с рэпером Loc-Dog под названием «Мы будем жить».