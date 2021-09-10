Немецкий регулятор заявил о возможном наказании для Nord Stream 2 AG

Берлин, 10 сентября. Правила третьего энергопакета Евросоюза могут означать штраф для оператора проекта «Северный поток — 2», если требования не будут выполнены.

Перед началом работы уже достроенного газопровода компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве независимого оператора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное сетевое агентство (BNA) Германии.

«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение», — заявили в регуляторе.

Третий энергопакет ЕС диктует, чтобы компании, которые производят добычу и транспортировку газа, были полноценно разделены. Однако в немецком ведомстве не смогли оценить, сколько времени может занять процесс анбандлинга. В бундестаге ранее прокомментировали возможный срок запуска «СП-2».