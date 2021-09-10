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Лавров: у России нет оснований опасаться распространения ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 20:00
Политика
Лавров: у России нет оснований опасаться распространения ситуации в Афганистане
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Сочи, 10 сентября. Мировому сообществу придется пойти на диалог с талибами, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил на форуме в Сочи.

Глава МИД РФ уточнил, что российская сторона оптимизировала состав своего посольства в Афганистане. Также Лавров отметил, что многим странам придется пойти на диалог с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

«Разговаривать с талибами неизбежно придется практически всем», — уточнил Сергей Лавров.

У России сейчас нет оснований опасаться перехода нестабильности из Афганистана в страны Центральной Азии, но Москва к этому готова, добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ говорил, что Россия согласна вести диалог с Западом. Однако, по его мнению, иностранные партнеры идут на беспрецедентное обострение отношений с Москвой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан лавров
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