Лавров: у России нет оснований опасаться распространения ситуации в Афганистане

Сочи, 10 сентября. Мировому сообществу придется пойти на диалог с талибами, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил на форуме в Сочи.

Глава МИД РФ уточнил, что российская сторона оптимизировала состав своего посольства в Афганистане. Также Лавров отметил, что многим странам придется пойти на диалог с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

«Разговаривать с талибами неизбежно придется практически всем», — уточнил Сергей Лавров.

У России сейчас нет оснований опасаться перехода нестабильности из Афганистана в страны Центральной Азии, но Москва к этому готова, добавил Лавров.

Ранее глава МИД РФ говорил, что Россия согласна вести диалог с Западом. Однако, по его мнению, иностранные партнеры идут на беспрецедентное обострение отношений с Москвой.

1 Организация запрещена на территории РФ.