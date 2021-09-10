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Российские режиссеры поддержали идею квотирования голливудских фильмов

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 20:08
Общество
Российские режиссеры поддержали идею квотирования голливудских фильмов
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 сентября. Режиссеры и сценаристы Сергей Надеин и Алексей Чардымский уверены, что ограничение проката голливудских картин в России принесет большую пользу российскому кинематографу.

Вопрос квотирования американских фильмов не раз поднимался российскими общественными деятелями, политиками и режиссерами. Одни уверены, что квотирование даст толчок к развитию кинематографа в России, другие же считают — без Голливуда общее качество картин упадет, а постановщики просто будут «гнать халтуру».

Режиссер-документалист Сергей Надеин уверен, что противники квотирования сильно преувеличивают. Ответственный человек будет делать кино по совести, даже если время поджимает, уверен деятель культуры. Постановщики положительно высказались об ограничении проката голливудских фильмов. Однако они отметили, что одно квотирование не сможет возродить российский кинематограф — необходима мощная поддержка производства.

«Нужно будет плотно заниматься производством, а оно напрямую завязано с финансированием. То есть помимо непосредственно квотирования должно быть и финансирование <...> В России нет такого объема производства кино, поэтому если сектор рынка освободится, то его нужно наполнять», — высказал мнение Алексей Чардымский на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Чардымского, он убедился в этом на личном грустном опыте, когда попытался создать кинофестиваль трюкового кино «Золотая шпага». Режиссер решил отказаться от западных фильмов в пользу работ отечественных авторов. Однако во время составления программы фестиваля он обнаружил, что не смог набрать нужного количества картин.

Ранее режиссеры Сергей Надеин и Алексей Чардымский обсудили необходимость внедрения общественных запретов. По мнению кинематографистов, в 1990-е годы общество в России морально разложилось как раз из-за снятия ограничений и приходом в страну иностранной культуры.

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