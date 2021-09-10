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Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
Весь мир
Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Каир, 10 сентября. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри возглавил министерскую сессию совета Лиги арабских государств (ЛАГ). Во время выступления он подтвердил приверженность республики недавнему примирению соседних держав.

По словам чиновника, регион продолжает сталкиваться с политическими и непреодолимыми проблемами, которые препятствуют достижению национальных целей в области развития.

«Иностранные государства по-прежнему неустанно работают над тем, чтобы захватить природные ресурсы, отвлечь нас от национальных приоритетов и ввергнуть в конфликты, которые служат только их интересам», — обратил внимание он.

По мнению Самеха Шукри, «вопиющие вмешательства» привели к истощению месторождений, поляризации и соперничеству между арабами. Этому следует положить конец.

«Каир приветствует недавние арабские примирения, надеясь, что они завершатся на основе взаимного уважения к национальному суверенитету», — считает он.

Глава МИД обратил внимание коллег на палестино-израильский конфликт, который продолжается десятилетиями. Египет, по его словам, приложит все усилия, чтобы восстановить законные права граждан и создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
Global Look Press  / Mohammed Talatene /dpa

Шукри также подчеркнул важность поддержки мирного пути по восстановлению безопасности и стабильности в Ливии. По его мнению, арабские страны должны помочь правительству для своевременного проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

В завершение выступления председатель министерского заседания ЛАГ в очередной раз напомнил о споре вокруг Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

«Принятие правил заполнения и эксплуатации дамбы в соответствии с юридически обязательным соглашением между заинтересованными сторонами предотвратит усугубление ситуации с нежелательными последствиями», — сказал министр.

Эфиопия возлагает большие надежды на развитие и выработку электроэнергии при помощи плотины «Возрождение». Египет и Судан, расположенные ниже по течению реки Голубой Нил, опасаются негативных воздействий на водоснабжение и регулирование потоков посредством национальных дамб.

Дискуссии по эксплуатации Хидасэ длятся уже более 10 лет, однако они зашли в тупик. Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно изучил проблемы, с которыми столкнулись три государства, и спрогнозировал возможные пути развития кризиса.

Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
Федеральное агентство новостей  / 

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