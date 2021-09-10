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Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС России

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:50
Политика
Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС России
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 10 сентября. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян будет исполнять обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении Чуприяна врио главы МЧС России. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

«Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, подписанном российским лидером 10 сентября.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в Норильске 8 сентября. Он пытался спасти прибывшего для поиска места съемок для документального фильма оператора, который сорвался со скалы. Зиничеву было 55 лет. В пятницу с министром простились в Москве, после чего гроб с его телом спецбортом МЧС России доставили в Петербург. Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище.

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Все новости / Политика / Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС России
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