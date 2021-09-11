«Неупиваемая чаша»: как День трезвости связан с Усекновением главы Иоанна Предтечи

День трезвости в России отмечают дважды с небольшим перерывом. В субботу, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости, который приурочен к православному празднику Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи.

В воскресенье, 3 октября, отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Этот памятный день был учрежден в США в память о последовательном борце за абсолютную трезвость и за полный запрет алкоголя Джоном Финчем. Финч так упорно боролся с этим злом, что скончался от переутомления 3 октября 1887 года после серии выступлений, в которых он мотивировал людей дать обет трезвости. Ему было всего 35 лет.

Подробнее о российском Дне трезвости — в материале ФАН.

Усекновение главы Иоанна Предтечи и День трезвости

В России праздник трезвости появился в 1913 году по инициативе Русской православной церкви. В это время в Российской империи ослабла государственная монополия на производство алкоголя, и люди стали заметно больше пить. «Крестовый поход» против повального пьянства возглавила церковь.

Праздник трезвости решили приурочить к церковному поминовению страшного события — мученической смерти пророка Иоанна Крестителя, который считается предшественником (Предтечей) Иисуса Христа. Согласно канонической версии, Иоанн был казнен по приказу царя Ирода Антипы, который во время разгульного пира пообещал выполнить любое желание красавицы-плясуньи Саломеи, а та потребовала голову пророка на блюде. Подробнее о традициях этого праздника читайте в материале ФАН.

wikipedia.org / Общественное достояние

Так вот, чтобы пьянство не приводило к таким ужасным последствиям, придумали на Усекновение отмечать День трезвости. Дело в том, что на Руси праздник назывался Иван Постный, по церковным правилам в этот день — очень строгий пост. Запрещен также алкоголь, хотя обычно в церковные праздники небольшое количество вина не возбраняется. При этом не совсем понятно, насколько строго на Руси соблюдалось воздержание, касающееся алкоголя. Поговорка гласила:

«На Постника-Ивана не пригубь больше одного стакана».

Согласитесь, стакан — это немало, особенно если речь идет о крепких напитках.

Традиции праздника, чудотворная икона «Неупиваемая чаша»

Начиная с 1913 года и первые годы после революции 11 сентября запрещалось продавать алкоголь (в этом году в некоторых российских городах решили повторить этот опыт); проводились «крестные ходы» за трезвость; а пьяницы, решившие завязать, молились у иконы «Неупиваемая чаша».

Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», почитаемая как чудотворная, происходит из Введенского Владычного монастыря Серпухова. Богоматерь изображена в молитвенной позе с воздетыми руками; младенец Иисус, благословляющий обеими руками, стоит в чаше. Икона известна с 1878 года, считается утраченной с 1929 года. Сегодня есть два почитаемых чудотворными списка, оба находятся в Серпухове — в Высоцком и Владычном монастырях. Считается, что усердная молитва перед этой иконой дает исцеление от многих болезней, в том числе от алкоголизма и наркомании.

wikipedia.org / Общественное достояние

Борьба с пьянством в советское время и сегодня

После революции церковный День трезвости был запрещен, на активных членов движения трезвенников обрушились репрессии. В советское время именно 11 сентября даже стали неофициально отмечать День граненого стакана, который, согласно легенде, создала советский скульптор Вера Мухина. А, как известно, граненый стакан прочно ассоциируется с выпивкой и со знаменитым присловьем пьяниц:

«Сообразим на троих».

Тем не менее в советское время государство с разной степенью успеха боролось с пьянством и алкоголизмом. Самая известная антиалкогольная кампания — во времена правления Михаила Горбачева. Как потом подсчитали демографы, несмотря на все перегибы, эта кампания помогла сохранить огромное количество жизней.

Сегодня в России действует государственная Концепция по сокращению употребления населением алкоголя, рассчитанная до 2030 года. Отметим, за время пандемии в России резко сократилось употребление крепких напитков, и это отрадная тенденция.

Что касается Всероссийского дня трезвости, то праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Русской православной церкви.