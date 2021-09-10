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Легендарная группа Metallica переиздала Black album
Общество
Легендарная группа Metallica переиздала Black album
Global Look Press  /  Vit Simanek/CTK

Лос-Анджелес, 10 сентября. Американская метал-группа Metallica в честь 30-летия легендарной пластинки Black album выпустила два новых сборника песен.

На сайте рокеров доступны Metallica Blacklist и переиздание Metallica (Remastered). В первый сборник вошли 53 кавера на 12 композиций из Black Album. Треки записаны при участии Майли Сайрус, Элтона Джона, Фиби Бриджерс и других известных артистов.

Black Album увидел свет в 1991 году и сразу же достиг первой позиции музыкального рейтинга Billboard. Музыканты Metallica получили за него заветную статуэтку «Грэмми». Только в Америке альбом разошелся тиражом в 15 млн копий, сообщает канал «360».

Ранее испанский певец Энрике Иглесиас заявил о завершении музыкальной карьеры. Его альбом, который выйдет под названием «Последний», будет представлен 17 сентября.

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группа альбом metallica
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