Легендарная группа Metallica переиздала Black album

Лос-Анджелес, 10 сентября. Американская метал-группа Metallica в честь 30-летия легендарной пластинки Black album выпустила два новых сборника песен.

На сайте рокеров доступны Metallica Blacklist и переиздание Metallica (Remastered). В первый сборник вошли 53 кавера на 12 композиций из Black Album. Треки записаны при участии Майли Сайрус, Элтона Джона, Фиби Бриджерс и других известных артистов.

Black Album увидел свет в 1991 году и сразу же достиг первой позиции музыкального рейтинга Billboard. Музыканты Metallica получили за него заветную статуэтку «Грэмми». Только в Америке альбом разошелся тиражом в 15 млн копий, сообщает канал «360».

Ранее испанский певец Энрике Иглесиас заявил о завершении музыкальной карьеры. Его альбом, который выйдет под названием «Последний», будет представлен 17 сентября.