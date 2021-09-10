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Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на фоне обострения отношений

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:18
Политика
Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом на фоне обострения отношений
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 10 сентября. Россия готова к диалогу с Западом, хотя зарубежные партнеры идут на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российская сторона не может быть уверена в надежности западной стороны, однако Москва готова выстраивать диалог, подчеркнул Лавров.

«Хоть завтра», — дополнил министр иностранных дел России.

Ранее МИД России заявил о вмешательстве цифровых компаний США в думские выборы. По этой причине в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол США в РФ Джон Салливан. Дипломата оповестили о недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела России.

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россия лавров запад
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