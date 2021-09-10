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Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Марго Робби

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:15
Шоу-бизнес
Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Марго Робби
Global Look Press  /  Sebastian Gabsch/Jörg Carstensen

Лос-Анджелес, 10 сентября. Фанаты Брэда Питта оживленно обсуждают его возможный роман с Марго Робби. Звезды вместе работают над картиной «Вавилон» и, по словам инсайдера, установили очень близкий контакт.

Поклонники голливудских актеров уверены, что они решили возобновить отношения. Брэду Питту и Марго Робби приписывали роман еще в 2015 году — тогда они вместе снимались в фильме «Игра на понижение». Когда Анджелина Джоли в 2016 году официально объявила о разводе с Питтом, начали ходить слухи, что причина разрыва кроется в интрижке актера с Марго Робби. К сожалению фанатов, тогда никто из звезд информацию о романе не подтвердил, а Робби выскочила замуж за Тома Экерли.

Новую волну слухов о романтических отношениях голливудских актеров начал Woman’s Day. Издание со ссылкой на инсайдера в окружении Питта сообщило, что между знаменитостями вновь вспыхнули чувства. По словам источника, на съемочной площадке «Вавилона» Питт и Робби открыто флиртуют друг с другом и частенько уединяются.

Фанаты надеются, что роман актеров на этот раз выльется в серьезные отношения. Предположения поклонников лишь укрепляют слухи, что брак Марго Робби трещин по швам. По информации знакомых звезды, она устала от ревности мужа и практически не появляется дома, полностью посвящая себя работе.

Ранее Анджелина Джоли откровенно рассказала о тяжелой атмосфере, в которой она и ее дети находились во время брака с Брэдом Питтом. По ее словам, она опасается за состояние своих детей даже сейчас, когда она развелась с мужем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Марго Робби
Брэд Питт марго робби голливуд роман
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