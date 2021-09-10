Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 20:40
20:36
Весь мир
Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране
20:36
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего ангара на Кингисеппском шоссе
20:35
Общество
Судьба Меган Маркл и принца Гарри была известна астрологу принцессы Дианы
20:34
Политика
Путин и Лукашенко собрали «пазл» Союза России и Белоруссии
20:33
Весь мир
Колумбия столкнулась с гуманитарным кризисом из-за тысяч мигрантов, рвущихся в США
20:32
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал Долину «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде»
20:30
В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
20:28
Весь мир
Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
20:21
Наука
Ученые из Швейцарской высшей технической школы исследовали пленку на холодном чае
20:21
Происшествия
Семейная пара из Башкирии нашла 11-летнего сына мертвым в сарае
Все новости

Почему в Турции вновь растет число безработных граждан

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:40
Весь мир
Почему в Турции вновь растет число безработных граждан
Федеральное агентство новостей  / 

В начале июля в Турции истек срок действия мер поддержки трудящихся, введенных в период пандемии, что привело к новому росту безработицы.

Речь в данном случае идет о запрете на увольнение сотрудников и помощи государства компаниям, направленной на сохранение приемлемого уровня заработной платы за счет бюджетных средств. Власти приняли соответствующие меры в момент одной из волн пандемии коронавируса летом 2020 года, когда общий уровень безработицы возрос до пиковых для страны 14,4%.

За время действия указа, поддерживающего рынок труда, государству удалось добиться снижения процента безработных до допустимых показателей. Однако сейчас, всего через месяц после отмены помощи со стороны правительства, число незанятых граждан возросло с 10 до 12%.

Официальные данные под вопросом

Впрочем, стоит отметить, что данные, публикуемые Турецким статистическим институтом (TÜİK), могут быть существенно занижены.

К примеру, в мае государственное учреждение объявляло о том, что с началом туристического сезона уровень безработицы в стране стал снижаться и достиг 13,2% (4,24 млн граждан). Однако затем эти сведения опроверг Исследовательский центр Конфедерации революционных профсоюзов Турции (DİSK-AR), объявивший, что в общем в республике без дела сидят 27,2% (9,7 млн человек).

При этом нельзя отрицать тот факт, что прибытие на территорию государства отдыхающих из других стран в весенне-летний период улучшило ситуацию. Для дальнейшей стимуляции ключевой отрасли Анкара уже распорядилась продлить туристический сезон до начала зимы.

Проблемы курортных регионов

Турция держит границы открытыми, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, и рассчитывает, что это поможет ей вернуть поток отдыхающих к прежнему уровню. А следовательно и улучшить положение дел в экономике.

Но для республики летний сезон прошел не совсем гладко. Из-за коронавируса многие люди не решаются на посещение других стран, что снижает общее число путешественников.

В дополнение к этому с июля по август по 30 регионам Турции прокатилась волна мощнейших в истории страны лесных пожаров, затронувших в том числе и курортные районы Антальи.

Анкара прекращает поддержку: как в Турции выросла безработица
Федеральное агентство новостей  / 

Затем на черноморском побережье государства начались масштабные наводнения, которые коснулись по меньшей мере четырех провинций.

Все это не только оттолкнуло туристов, но и повлекло за собой уничтожение объектов инфраструктуры, обеспечивающих граждан работой. Говорить о реальных итогах насыщенного на стихийные бедствия лета можно будет значительно позже, когда поток отдыхающих сведется до зимнего минимума.

Бороться с кризисом

Для борьбы с последствиями всех этих чрезвычайных ситуаций Анкаре необходимы немалые средства, которыми бюджет страны на сегодняшний день не обладает. Ради решения данной проблемы власти занимаются активным поиском новых деловых партнеров и инвесторов. На этом пути турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган даже проявил инициативу по примирению с ОАЭ. То же можно сказать и о Египте — давнем региональном сопернике страны, с которым турецкое руководство старается нормализовать отношения.

Помимо прочего, президент усиливает сотрудничество с Европой, хотя это деловое партнерство вряд ли высоко оценивают простые граждане, поскольку Турция является крупнейшим импортером мусора из стран ЕС.

Анкара прекращает поддержку: как в Турции выросла безработица
Федеральное агентство новостей  / 

Неблагоприятная внутренняя обстановка заставляет турецкую молодежь массово покидать родину и искать работу в других более благополучных регионах. Но, игнорируя эти факты, Анкара продолжает заявлять о своих прорывных политических и экономических достижениях. Насколько они реальны — это, по мнению властей, уже другой вопрос.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Почему в Турции вновь растет число безработных граждан
турция экономика безработица
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru