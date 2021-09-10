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Сергей Лавров услышал в словах Зеленского о войне с Россией отголоски КВН

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:13
Политика
Сергей Лавров услышал в словах Зеленского о войне с Россией отголоски КВН
ru.wikipedia.org  /  АМиК

Москва, 10 сентября. Отголоски юмористической программы КВН прослеживаются в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Недавно украинский лидер заявил о возможной войне с Россией. По его словам, подобное развитие событий было бы ошибочным. Также он говорил, что Донбасс никогда «не будет русским». Президент предложил тем, кто любит Россию, искать себе место в этой стране.

На вопрос о выдвижении на второй срок Зеленский ответил, что постарается выполнить все обещания сейчас. После окончания президентства он намерен поехать отдыхать.

«Ну я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей?», — порассуждал Сергей Лавров.

Министр посоветовал не обращать внимания на слова украинского политика о войне. Он добавил, что Москва всегда готова наладить отношения с Киевом.

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