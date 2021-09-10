Журавлев: Новая волна русофобии от Варшавы связана с тем, что у Польши большие проблемы

Крик польских политиков о «русской угрозе» — банальный подхалимаж Вашингтону, Варшава не знает, как решать накопившиеся проблемы, об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Журавлев. Так он прокомментировал новость о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью, в котором выставил Россию «страной зла», мечтающей уничтожить европейское сообщество. В то же время польский аналитик Марек Будзиш заявил, что в Польше надо разместить ядерное вооружение США.

Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев пояснил, что Польша находится в затруднительном положении и пытается привлечь к себе внимание Запада русофобной истерикой.

«Поляки верят в то, что говорят их политики о русских и России. Это — их менталитет. Они мечтают возродить великое польское государство Речь Посполитую “от моря до моря”. Они верят, что русские мечтают погубить Польшу, потому что Москва боится возрождения Речи Посполитой. Это фантомные боли тяжелой формы. Поляки грезят о том, что было 250 лет назад и не повторится. Странно, что подобные речи не беспокоят официальный Киев, ведь Речь Посполитая не предполагает существования Украины как государства», — заметил эксперт.

По словам политолога, в настоящее время поляки обиделись на Евросоюз, который выделил деньги 18 странам для восстановления экономики после пандемии, но ничего не дал Варшаве. Более того, Европейская комиссия готовит финансовые санкции для Польши за невыполнение закона ЕС о независимости судебной системы. Журавлев добавил, что чем хуже будет жизнь в Польше, тем больше польские политики будут говорить о возрождении Речи Посполитой. Это — инструмент пропаганды, помесь патриотизма и национализма.

«Больше половины потребляемого газа в стране Варшава закупает у “Газпрома”. К концу этого года поляки снова грозятся заменить поставки российского газа на норвежский и сжиженный метан из США — все тот же дорогой “газ свободы”. Но польско-немецкие отношения достаточно плохие, и то, что “Северный поток — 2” заходит в Европу через Германию, поляков совсем не радует. Они пытались строить альтернативный газопровод, который должен был доставлять газ из Норвегии, но, конечно, не осилили этот проект. Они не знают, что делать», — сообщил директор Института региональных проблем.

Дмитрий Журавлев напомнил, что поляки — главные союзники американцев в Европе, но ситуация усугубляется тем, что националисты Польши ненавидят США, так как понимают, что с такими «покровителями» речи о настоящей независимости страны быть не может. Собеседник ФАН уточнил: официальная Варшава при этом полагает, что крик про «ужасных русских» Вашингтону приятен, и таким образом «подлизывается» к США. Дружба «против кого-то» должна сближать.

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