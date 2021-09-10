Россия рассчитывает на честность посольства США в вопросе вызова Салливана в МИД РФ

Москва, 10 сентября. Российская сторона рассчитывает, что посольство США в Москве доложит в Вашингтон истинную причину вызова посла Джона Салливана в МИД РФ.

Дипломата вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, где предупредили о недопустимости вмешательства Соединенных Штатов в выборы, которые скоро пройдут в РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что американское посольство не станет утаивать или искажать информацию и честно оповестит Вашингтон, зачем Салливан приезжал в министерство.

Ранее сообщалось, что посольство США озвучило свою версию причины вызова Салливана в МИД РФ, согласно которой дипломат якобы обсуждал в министерстве отношения Москвы и Вашингтона.