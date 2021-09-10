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В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
freepik.com  /  stockking

Идеологи нового Киева пытаются с помощью лжи про «исключительность» своей культуры изолировать украинцев от русских. Об этом ФАН рассказал политолог Игорь Друзь, объясняя, почему, по мнению украинских властей, «борщ — культурное достояние нации, которое надо прославлять». Ранее жителям Киева предложили в течение недели выбрать место для установки памятника этому блюду.

Эксперт по Украине, политолог Игорь Друзь рассказал, для чего Киев превращает борщ в «идеологическое оружие».

«В Рунете на эту тему появился отличный мем в ответ на подобные псевдопатриотические изобретения украинских политиков: «Чей Крым, того и борщ!» Если говорить серьезно, то официальный Киев своей пропагандой пытается оторвать украинцев от россиян на всех уровнях. Спецслужбы США с помощью марионеточного правительства, посаженного в Киеве после государственного переворота, формируют изолированную от русских украинскую нацию даже в тех областях, где подобное невозможно. В действительности борщ появился задолго до 1918 года, а в этом году было образовано государство Украина», — заявил политолог.

В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
Федеральное агентство новостей  / 

По словам аналитика, борщ является старинным славянским блюдом, это кушанье кухни наших южных регионов. Собеседник ФАН подчеркнул, что этот очевидный факт не требует архивных поисков и исторических исследований. Чтобы убедиться в его истинности, достаточно заглянуть в меню кафе, расположенного в любом русскоязычном городе.

«Борщ варят на Полтавщине, на Слобожанщине и в Киевской области, на Дону и на Кубани, в курских и воронежских селах, в Санкт-Петербурге и даже в «тоталитарной» Москве. Его подают не только в малороссийских ресторанах, а везде, ведь борщ — обычная еда в обычной столовой. Поэтому претензии Киева вызывают смех и грусть одновременно. Подрастающее поколение на Украине впитывает подобную примитивную пропаганду и считает сказки, которые изливают им проправительственные ангажированные СМИ, правдой», — пояснил собеседник ФАН.

Друзь обратил внимание, что придуманная «исключительно украинская кухня» выдается заинтересованными нечистоплотными политиками как «доказательство» того, что украинцы — это не русские, а отдельный народ. Абсурдный лозунг «Борщ — достояние украинской нации», по мнению эксперта, может сыграть негативную роль в формировании неокрепших умов на Украине.

Ранее ФАН рассказал, как «русские» медузы, по мнению администрации Запорожья, сорвали курортный сезон на украинских пляжах.

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Все новости / В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
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