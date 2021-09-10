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МИД России заявил о вмешательстве цифровых компаний США в думские выборы

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:06
Политика
МИД России заявил о вмешательстве цифровых компаний США в думские выборы
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 сентября. МИД России заявил американскому послу в Москве Джону Салливану о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны, сообщили представители ведомства.

Российские дипломаты сообщили послу Соединенных Штатов, что Москва располагает неопровержимыми доказательствами нарушения законов РФ со стороны американских цифровых компаний перед выборами в Госдуму, которые будут проходить с 17 по 19 сентября текущего года.

Как стало известно ранее, МИД России вызвал Салливана на переговоры в здание ведомства. Посол пробыл внутри около 20 минут, после чего отказался давать комментарии собравшимся возле МИД журналистам.

Посольство США ранее озвучило свою версию причины вызова Джона Салливана в МИД России. По мнению дипломатов, во время переговоров обсуждался «настрой» президента США Джо Байдена на стабильные отношения с Кремлем.

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