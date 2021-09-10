Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 19:11
19:09
Происшествия
Выбросившей новорожденную дочь в мусоропровод москвичке предъявили обвинение
19:06
Общество
Режиссеры Надеин и Чардымский назвали детские фильмы-сказки самым сложным жанром в кино
19:06
Политика
Россия рассчитывает на честность посольства США в вопросе вызова Салливана в МИД РФ
19:02
Весь мир
Болсонару извинился за нападки на Верховный суд в «манифесте умиротворения»
19:02
Общество
«Немного не дотянул до Спилберга»: на Украине раскритиковали новый фильм Сенцова
19:01
Политика
МИД России заявил о вмешательстве цифровых компаний США в думские выборы
19:00
Происшествия
Пьяный житель Ухты разбил витрину ритуального магазина и уснул в гробу
19:00
Общество
Николаю Дроздову не верится в возможность увольнения Константина Эрнста
19:00
Общество
В московском зоопарке пять черепах перенесли в зимние квартиры на носилках
18:58
Происшествия
Прокуратура Москвы организовала проверку после падения школьницы с высоты на стройке
Все новости

Гутерреш: необходимо провести «саммит будущего» по вопросам безопасности
Политика
Гутерреш: необходимо провести «саммит будущего» по вопросам безопасности
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Нью-Йорк, 10 сентября. Мировое сообщество не может и не должно игнорировать угрозу, которую представляют пандемия коронавирусной инфекции и стремительные климатические изменения.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Генеральной Ассамблеи международного объединения. По его мнению, мир может столкнуться с кризисами в области климата и сфере здравоохранения.

Для устранения таких угроз необходимо провести «саммит будущего» по вопросам безопасности, уверен генеральный секретарь.

Ранее Антонию Гутерреш выступил за установление контактов с представителями движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Это нужно сделать ради афганского народа, добавил генсек ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Гутерреш: необходимо провести «саммит будущего» по вопросам безопасности
оон гутерреш талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru