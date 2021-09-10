Гутерреш: необходимо провести «саммит будущего» по вопросам безопасности

Нью-Йорк, 10 сентября. Мировое сообщество не может и не должно игнорировать угрозу, которую представляют пандемия коронавирусной инфекции и стремительные климатические изменения.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Генеральной Ассамблеи международного объединения. По его мнению, мир может столкнуться с кризисами в области климата и сфере здравоохранения.

Для устранения таких угроз необходимо провести «саммит будущего» по вопросам безопасности, уверен генеральный секретарь.

Ранее Антонию Гутерреш выступил за установление контактов с представителями движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Это нужно сделать ради афганского народа, добавил генсек ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.