Военный обозреватель Литовкин предостерег США от угроз России из космоса

Москва, 10 сентября. Россия может отплатить США той же монетой, если Вашингтон разместит в космосе ракетное вооружение, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Москва придерживается политики недопустимости космической гонки вооружений, ввиду чего РФ не будет первой размещать в космосе ракеты, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с журналистами газеты «Коммерсант». По его словам, в случае развертывания американского вооружения в космосе ответственность за последствия подобного решения ляжет на власти США. В комментарии для издания «ПолитРоссия» военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что Вашингтон имеет планы по размещению в космическом пространстве ракет.

Программа глобального удара, подразумевающая размещение ракетного вооружения в космосе для нанесения ударов по российской и китайской территориям, уже давно разработана в США, и России известно о ней, рассказал эксперт. Однако Соединенным Штатам не стоит грозить России ракетами из космоса, потому что Москва может ответить Вашингтону тем же, предостерег американцев собеседник.

«Если они это сделают, мы сможем разместить в космосе такие же ракеты с той же целью — максимального удара по США. Мы можем разместить спутники-перехватчики таких ракет», — констатировал Литовкин.

Власти РФ активно противостоят милитаризации космоса, действуя в дипломатическом поле, однако США усиленно этому сопротивляются, отметил собеседник. Он напомнил, что российские представители в ООН уже не раз говорили о необходимости подписания документа, исключающего размещение вооружения в космосе, однако американцы каждый раз протестовали против подобной резолюции, срывая ее принятие.

Ранее глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность в том, что следующий глобальный вооруженный конфликт, если он когда-нибудь произойдет, начнется именно в космическом пространстве. При этом он подчеркнул, что компания выступает решительно против размещения оружия в космосе.

Кроме того, специалисты исследовательской службы Конгресса США составили доклад, в котором заявили, что наибольшей «угрозой» для Соединенных Штатов в космосе являются Россия и Китай, передает телеканал «360». По их мнению, Москва и Пекин якобы уже давно работают над созданием космического вооружения, постоянно тестируя подобные технологии.