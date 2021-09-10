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Военный обозреватель Литовкин предостерег США от угроз России из космоса
Армия
Военный обозреватель Литовкин предостерег США от угроз России из космоса
pixabay.com

Москва, 10 сентября. Россия может отплатить США той же монетой, если Вашингтон разместит в космосе ракетное вооружение, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Москва придерживается политики недопустимости космической гонки вооружений, ввиду чего РФ не будет первой размещать в космосе ракеты, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с журналистами газеты «Коммерсант». По его словам, в случае развертывания американского вооружения в космосе ответственность за последствия подобного решения ляжет на власти США. В комментарии для издания «ПолитРоссия» военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин отметил, что Вашингтон имеет планы по размещению в космическом пространстве ракет.

Программа глобального удара, подразумевающая размещение ракетного вооружения в космосе для нанесения ударов по российской и китайской территориям, уже давно разработана в США, и России известно о ней, рассказал эксперт. Однако Соединенным Штатам не стоит грозить России ракетами из космоса, потому что Москва может ответить Вашингтону тем же, предостерег американцев собеседник.

«Если они это сделают, мы сможем разместить в космосе такие же ракеты с той же целью — максимального удара по США. Мы можем разместить спутники-перехватчики таких ракет», — констатировал Литовкин.

Власти РФ активно противостоят милитаризации космоса, действуя в дипломатическом поле, однако США усиленно этому сопротивляются, отметил собеседник. Он напомнил, что российские представители в ООН уже не раз говорили о необходимости подписания документа, исключающего размещение вооружения в космосе, однако американцы каждый раз протестовали против подобной резолюции, срывая ее принятие.

Ранее глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность в том, что следующий глобальный вооруженный конфликт, если он когда-нибудь произойдет, начнется именно в космическом пространстве. При этом он подчеркнул, что компания выступает решительно против размещения оружия в космосе.

Кроме того, специалисты исследовательской службы Конгресса США составили доклад, в котором заявили, что наибольшей «угрозой» для Соединенных Штатов в космосе являются Россия и Китай, передает телеканал «360». По их мнению, Москва и Пекин якобы уже давно работают над созданием космического вооружения, постоянно тестируя подобные технологии.

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