Аналитики рассказали об уверенном рубле

Рубль на фоне ослабления доллара чувствует себя достаточно уверенно. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Аналитики отмечают, что нефть вчера по итогам торгов закрылась снижением. С отметки 73 доллара за баррель она опустилась в район 71 долл. за баррель. Сегодня в ходе утренних торгов она уже практически полностью восстановила вчерашние потери и находится на отметке 72,70.

«Вчера происходили события, влияющие на нефть. Например, в Суэцком канале в очередной раз застряло судно, которое могло заблокировать движение по транспортной артерии, однако достаточно быстро появились сообщения о том, что судно было снято с мели. Из-за этих новостей нефть сначала подпрыгнула чуть выше отметки 73 доллара за баррель, но затем произошло довольно сильное снижение в район отметки 71 доллар. Кроме того, последствия от урагана «Ида» являются главным поддерживающим фактором для стоимости нефти, поскольку из-за остановки нефтепереработки образовался существенный дефицит и нефти, и бензина», — рассказывают они.

Экономисты подчеркивают, что рынок нефти остается не очень устойчивым. Спрос, по мнению аналитиков, в ближайшее время может оказаться под давлением, точнее, сократиться.

«Вчера авиакомпании США заявили, что они ожидают снижение спроса на билеты, соответственно, будет снижение спроса на перелеты и потребление топлива. Пока нефть чувствует себя более или менее уверенно — стабильно держится выше 70 долларов за баррель. На ближайшее время актуальным продолжает оставаться диапазон от 70 до 75 долларов за баррель», — объясняют эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото провело вчерашний день в небольшом диапазоне. Мы вчера немного укрепились. С уровня 1785 долларов за унцию доходили до отметки 1800, однако под вечер немного откатились. Сейчас золото торгуется чуть выше отметки 1800.

«По рынку труда в США данные оказываются неоднозначными. На этом фоне вчера доллар немного ослаб. Золото пока сохраняется в диапазоне от 1790 до 1840 долларов за унцию. Участники рынка сейчас будут следить и за комментариями представителей ФРС, и за самим заседанием ФРС», — отметили экономисты.

Что касается рубля, то он на фоне ослабления доллара чувствует себя достаточно уверенно.

«Вчера рубль смог укрепиться. С отметки 73,30 отечественная валюта дошла до уровня 72,70. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 72,5 до 74,5 рубля за доллар», — заключили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что курсы американской и европейской валют снизились на открытии торгов Московской биржи. Курс доллара США уменьшился на 4,5 копейки. По данным торговой площадки, утром 10 сентября стоимость американской валюты достигла отметки в 72,93 рубля.