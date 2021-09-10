Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 20:39
20:36
Весь мир
Судан подтвердил, что плотина Хидасэ нанесла ущерб стране
20:36
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего ангара на Кингисеппском шоссе
20:35
Общество
Судьба Меган Маркл и принца Гарри была известна астрологу принцессы Дианы
20:34
Политика
Путин и Лукашенко собрали «пазл» Союза России и Белоруссии
20:33
Весь мир
Колумбия столкнулась с гуманитарным кризисом из-за тысяч мигрантов, рвущихся в США
20:32
Шоу-бизнес
Лев Лещенко назвал Долину «самой яркой певицей на сегодняшней эстраде»
20:30
В Киеве готовятся водрузить на постамент скульптуру борща как памятника Украине
20:28
Весь мир
Египет призвал арабские государства объединиться против иностранного вмешательства
20:21
Наука
Ученые из Швейцарской высшей технической школы исследовали пленку на холодном чае
20:21
Происшествия
Семейная пара из Башкирии нашла 11-летнего сына мертвым в сарае
Все новости

Во Владимирской области выберут лучшего участкового
Общество
Во Владимирской области выберут лучшего участкового
 /  Официальный сайт ГУ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир, 10 сентября. С 11 по 20 сентября во Владимирской области будет проходить первый этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Лучшего участкового граждане выберут уже в 11 раз. Как сообщили в пресс-службе МВД изданию «Владимирские ведомости», сначала кандидатов представляют на районном уровне, затем происходит голосование на сайте 33.мвд.рф.

Победители первого этапа конкурса примут участие в региональном онлайн-голосовании. Затем — финал конкурса среди лучших участковых страны. В прошлом году из 18 участников победителем онлайн-голосования стал участковый уполномоченный города Владимира Александр Коровин. Он представлял Владимирскую область на федеральном уровне.

Ранее ФАН рассказывал о конкурсе «КапеллаFest-2021». Этот смотр вокальных коллективов ежегодно проводится в Ямало-Ненецком АО.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Во Владимирской области выберут лучшего участкового
мвд рф участковый голосование конкурс финал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru