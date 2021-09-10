Во Владимирской области выберут лучшего участкового

Владимир, 10 сентября. С 11 по 20 сентября во Владимирской области будет проходить первый этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Лучшего участкового граждане выберут уже в 11 раз. Как сообщили в пресс-службе МВД изданию «Владимирские ведомости», сначала кандидатов представляют на районном уровне, затем происходит голосование на сайте 33.мвд.рф.

Победители первого этапа конкурса примут участие в региональном онлайн-голосовании. Затем — финал конкурса среди лучших участковых страны. В прошлом году из 18 участников победителем онлайн-голосования стал участковый уполномоченный города Владимира Александр Коровин. Он представлял Владимирскую область на федеральном уровне.

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