Болсонару извинился за нападки на Верховный суд в «манифесте умиротворения»

Бразилиа, 10 сентября. Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал ноту, в которой заявил, что не имел намерения нападать на какую-либо из ветвей власти, и выразил свое уважение к государственным институтам и диалогу. Такое сообщение появилось на официальном сайте правительства страны.

Документ, адресованный в первую очередь Федеральному верховному (STF) и Высшему избирательному судам (TSE), был обнародован Болсонару после разговора с бывшим президентом Мишелем Темером. Глава государства предложил «манифест умиротворения» в качестве знака перемирия в свете недавнего конфликта с судебной ветвью власти, а также главой STF и TSE Алешандри ди Мораисом.

O Palácio do Planalto estendeu uma bandeira branca rumo ao Supremo Tribunal Federal no momento de grave crise institucional e que o impeachment voltou a ficar no radar. Bolsonaro sentiu. pic.twitter.com/NtXPnFfLLi