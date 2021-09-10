Болсонару извинился за нападки на Верховный суд в «манифесте умиротворения»

Бразилиа, 10 сентября. Президент Бразилии Жаир Болсонару опубликовал ноту, в которой заявил, что не имел намерения нападать на какую-либо из ветвей власти, и выразил свое уважение к государственным институтам и диалогу. Такое сообщение появилось на официальном сайте правительства страны.

Документ, адресованный в первую очередь Федеральному верховному (STF) и Высшему избирательному судам (TSE), был обнародован Болсонару после разговора с бывшим президентом Мишелем Темером. Глава государства предложил «манифест умиротворения» в качестве знака перемирия в свете недавнего конфликта с судебной ветвью власти, а также главой STF и TSE Алешандри ди Мораисом.

O Palácio do Planalto estendeu uma bandeira branca rumo ao Supremo Tribunal Federal no momento de grave crise institucional e que o impeachment voltou a ficar no radar. Bolsonaro sentiu. pic.twitter.com/NtXPnFfLLi — George Marques ???????? (@GeorgMarques) September 9, 2021

В документе Болсонару подчеркивает, что ранее слова относительно Мораиса были сказаны им «сгоряча».

«Я никогда не имел своей целью нападать на какую-либо из ветвей власти. Состояние гармонии между ними не должно исходить из моего желания, а определяется Конституцией, которую все, без исключения, должны уважать», — заявил президент Бразилии.

Глава государства отметил, что «не согласен» с некоторыми решениями Алешандри ди Мораиса, особенно касательно расследования из-за предположительного распространения президентом неправдивой информации относительно избирательного процесса. Болсонару при этом признал, что считает «неправильным» пользоваться своим положением, подгоняя факты под свои интересы и нанося ущерб жизни бразильского народа. Болсонару добавил, что такие вопросы должны разрешаться правовыми мерами.

«Я вновь выражаю свое уважение по отношению к государственным институтам, двигающим силам, которые помогают управлять страной», — говорится в декларации.

Манифест Жаира Болсонару, по мнению некоторых экспертов, ознаменовал окончание политическое кризиса, продолжающегося последний месяц. Однако по мнению журналиста O Globo Ренаты Прети, президент не изменил своей позиции и опубликовал документ только для собственной защиты. Журналистка уверена, что Болсонару лишь «ожидает подходящего момента, чтобы вновь атаковать». Так, глава государства выступил на своей странице в Facebook, где сообщил своим сторонникам, что «не стоит воспринимать ноту всерьез».

????️ @renataloprete faz um diagnóstico da Nota Oficial publicada ontem por Bolsonaro:



Segundo a jornalista, o Presidente Bolsonaro não moderou, ele buscou proteção, e está apenas aguardando o momento em que se sentir seguro, novamente, para atacar.pic.twitter.com/vuUf2uMnQG — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) September 10, 2021

Демонстрации Дня независимости

Протесты, созванные Жаиром Болсонару 7 сентября, были направлены против Алешандри ди Мораиса, который начал расследование против президента и его союзников по обвинению в дезинформации населения касательно электронной системы голосования. Президент поставил под сомнение честность выборов и заявил о широкомасштабном мошенничестве.

В своей речи в день протестов Болсонару жестко раскритиковал Мораиса, назвав его «подлецом», и заявил, что не станет выполнять приказы Федерального верховного суда.

/ Федеральное агентство новостей

В результате демонстраций президент объявил о созыве альтернативного органа управления — Совета республики, который обычно собирают во время режима ЧП. Представители оппозиции отреагировали на происходящее заявлениями о попытке государственного переворота со стороны Болсонару.

В связи с произошедшим Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность политическим кризисом и призвал власти Бразилии к диалогу между всеми политическими силами.