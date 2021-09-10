Россиянку атаковали в Сети после комментария с упоминанием «Мужского государства»

Москва, 10 сентября. Россиянка поддержала в Сети блокировку Telegram-канала движения «Мужское государство» и стала жертвой буллинга.

Лидер движения Владислав Поздняков опубликовал фотографии со страницы женщины. После этого на нее обрушилась волна хейта. Сама жительница Ямала отреагировала на пост в профиле сети ресторанов «Тануки», за публикациями которого давно следит мужское государство. Особенно его представителей возмущают снимки темнокожих мужчин в обнимку с женщинами и коробками суши. Однако ресторанная сеть не намерена удалять публикации под давлением. Более того администраторы призвали заблокировать каналы Позднякова, передает «Ямал медиа».

«На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде», — написала команда.

В комментариях к посту «Тануки» отписалась одна сибирячка. Она написала следующее: «@durov до сих пор не заблочили МГ? Так дело не пойдет…». Автор канала «Мужское государство» сделал скриншоты и опубликовал их. Из-за чего на женщину обрушилась волна оскорблений.

«Теперь мне пришлось закрыть все аккаунты из-за шквала негативных сообщений и комментариев, на мой номер организовали DDos-атаку, мне звонят с неизвестных телефонов… Эта организация существует с 2016 года и проповедует нацизм. Такие атаки они устраивают постоянно и неизвестно, кто это будет завтра», — написала она.

В начале сентября в Сети появилась информация о якобы задержании Владислава Позднякова. Однако впоследствии она не подтвердилась. В Сети говорилось о якобы задержании основателя «Мужского государства» при пересечении азербайджанской границы.