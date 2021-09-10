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Банк России не увидел нарушений в споре Wildberries с платежными системами
Экономика
Банк России не увидел нарушений в споре Wildberries с платежными системами
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 10 сентября. Российский регулятор не станет занимать чью-либо сторону в конфликте. Wildberries, Visa и MasterCard должны самостоятельно достичь договоренности, полагают в ЦБ.

Центральный банк Российской Федерации останется в стороне и не будет разрешать спор российского ретейлера Wildberries и западных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд — это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — цитирует ее «Коммерсантъ».

Ситуация вокруг интернет-ретейлера вызвала много споров. Ранее свое мнение по данному вопросу высказывал председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что онлайн-магазин не сможет длительное время поддерживать дифференциацию комиссий.

В конце августа журнал Forbes представил рейтинг семейных состояний в России, и впервые лидерами оказались Татьяна и Владислав Бакальчуки. Состояние владелицы Wildberries за прошлый год выросло в 12 раз, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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