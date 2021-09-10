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Победитель «Битвы экстрасенсов» составил топ-5 лучших семьянинов в зодиакальном круге

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 18:35
Общество
Победитель «Битвы экстрасенсов» составил топ-5 лучших семьянинов в зодиакальном круге
instagram.com  /  @mehdiebrahimivafa

Москва, 10 сентября. Астролог Мехди Эбрагими Вафа перечислил знаки зодиака, для которых семья — это настоящее призвание. Рожденные под этими созвездиями станут идеальными супругами.

В рейтинге победителя «Битвы экстрасенсов» пять знаков зодиакального круга, представители которых мечтают о создании семьи.

Противоречивые Стрельцы нуждаются в браке, они становятся хорошими и преданными супругами. Исключением могут быть скоропалительные необдуманные браки, в остальных случаях представители этого знака становятся примерными семьянинами и уважают институт брака.

Долгодумающие Девы вступают в брак не сразу, но если принимают такое решение, то делают это осознанно. Браки Дев достаточно крепки, управление полностью в руках этого знака.

«Они, конечно, не из тех, кто без остатка растворяется в супруге, но однозначно будут поддерживать пламя домашнего очага», — приводит слова Мехди Эбрагими Вафа издание МК.RU.

Темпераментные Львы вряд ли будут покорными и удобными партнерами, однако и они стремятся к созданию семьи. Представители этого знака вступают в брак весьма обдуманно, им не нужен союз по принципу «лишь бы было».

Коммуникабельные Близнецы чувствуют себя в семейных отношениях весьма комфортно. Рожденные под этим созвездием умеют брать на себя ответственность и отвечать за свои слова и поступки. Супругам Близнецов можно позавидовать, считает Вафа.

Уравновешенные Весы умеют держать баланс в отношениях, это помогает им сохранить семью. Представители этого знака умеют быть надежными и любящими партнерами.

Астрологи составили рейтинг лучших садоводов по знаку зодиака. Список огородников с «зелеными пальчиками» возглавляют Тельцы.

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Все новости / Общество / Победитель «Битвы экстрасенсов» составил топ-5 лучших семьянинов в зодиакальном круге
семья знаки зодиака астролог Вафа
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