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Посольство США озвучило свою версию причины вызова Джона Салливана в МИД России

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 18:46
Политика
Посольство США озвучило свою версию причины вызова Джона Салливана в МИД России
wikimedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 сентября. Представители американской дипмиссии прокомментировали вызов посла США Джона Салливана в Министерство иностранных дел РФ.

Сотрудники посольства сообщили, что дипломат встретился с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. По словам представителей дипмиссии, во время переговоров обсуждался «настрой президента США Джо Байдена на стабильные отношения Москвы и Вашингтона».

Источник РИА Новости ранее сообщил, что Салливан был вызван в ведомство из-за вмешательства США в российские выборы. Предположительно, послу могли выразить протест в связи с попытками Вашингтона дестабилизировать обстановку в РФ перед голосованием за кандидатов в депутаты Госдумы.

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сша мид салливан
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