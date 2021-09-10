Посольство США озвучило свою версию причины вызова Джона Салливана в МИД России

Москва, 10 сентября. Представители американской дипмиссии прокомментировали вызов посла США Джона Салливана в Министерство иностранных дел РФ.

Сотрудники посольства сообщили, что дипломат встретился с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. По словам представителей дипмиссии, во время переговоров обсуждался «настрой президента США Джо Байдена на стабильные отношения Москвы и Вашингтона».

Источник РИА Новости ранее сообщил, что Салливан был вызван в ведомство из-за вмешательства США в российские выборы. Предположительно, послу могли выразить протест в связи с попытками Вашингтона дестабилизировать обстановку в РФ перед голосованием за кандидатов в депутаты Госдумы.