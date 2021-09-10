Российский экологический оператор поможет McDonald’s с системой переработки отходов

Москва, 10 сентября. McDonald’s приступит к раздельному сбор отходов в России. Руководство компании подписало соглашение об это с Российским экологическим оператором, курирующим мусорную реформу.

Уже в этом году в пилотную программу включат четыре десятка заведений быстрого питания. Все новые рестораны сразу будут строиться с возможностью раздельного сбора мусора, рассказали в РЭО телеканалу «360».

Соглашение между сторонами заключено на два года и может быть пролонгировано. В документе отмечено, что Российский экологический оператор будет содействовать созданию инфраструктуры для переработки отходов. Совместно с «Макдональдс» РЭО составит список продукции, которая сможет стать вторсырьем. Впоследствии это позволит заменить упаковку и посуду в бистро на более экологичную.

В России активно разрабатываются программы и принимаются меры по защите окружающей среды. Уже в 2022 году в Московской области откроется крупнейший в стране завод по переработке пластика.