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Российский экологический оператор поможет McDonald’s с системой переработки отходов
Общество
Российский экологический оператор поможет McDonald’s с системой переработки отходов
pixabay.com  /  KelvinStuttard

Москва, 10 сентября. McDonald’s приступит к раздельному сбор отходов в России. Руководство компании подписало соглашение об это с Российским экологическим оператором, курирующим мусорную реформу.

Уже в этом году в пилотную программу включат четыре десятка заведений быстрого питания. Все новые рестораны сразу будут строиться с возможностью раздельного сбора мусора, рассказали в РЭО телеканалу «360».

Соглашение между сторонами заключено на два года и может быть пролонгировано. В документе отмечено, что Российский экологический оператор будет содействовать созданию инфраструктуры для переработки отходов. Совместно с «Макдональдс» РЭО составит список продукции, которая сможет стать вторсырьем. Впоследствии это позволит заменить упаковку и посуду в бистро на более экологичную.

В России активно разрабатываются программы и принимаются меры по защите окружающей среды. Уже в 2022 году в Московской области откроется крупнейший в стране завод по переработке пластика.

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переработка отходов макдоналдс российский экологический оператор
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