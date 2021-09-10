Политолог объяснил, чем обернулась «война с терроризмом» после терактов 11 сентября 2001 года

Вашингтон, 10 сентября. В предпоследний день августа США вывели последних солдат из Афганистана. Президент Джо Байден объявил об официальном окончании войны против международного терроризма, которая началась 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года.

Американские войска эвакуировались из аэропорта Кабула в то время как город, как и практически вся территория страны, был занят боевиками запрещенного в России исламского движения «Талибан»1. Фактически вся операция по эвакуации американских войск и их афганских приспешников проводилась с согласия и разрешения талибов.

В ближайшем будущем американские войска будут выведены Ирака, где американцы находятся с 2003 года. За годы здесь также не удалось построить процветающее демократическое государство, которое должно было прийти на смену власти Саддама Хусейна. Вместо демократии и толерантности в стране распространился джихадизм, а мир ужаснулся преступлениям террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), влияние которой быстро распространилось не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, Азии и Европе.

Федеральное агентство новостей /

Американист Владимир Брутер в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, почему борьба США с международным терроризмом не только не привела к разгрому террористического подполья «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), но и позволила ему распространиться далеко за пределы тех территорий, на которых американцы начали эту войну. По его словам, все можно объяснить очень просто.

«Соединенные Штаты никогда и не собирались бороться с мировым терроризмом. Это все фигура речи, не более того. Они зашли в Афганистан тогда, когда им было выгодно показать свою военную мощь, и уходят, когда стало ясно, что поставленных задач они решить не могут. Американское общество устроено по принципу «выгодно — не выгодно». Если им нужно будет сделать что-то, что противоречит морали, здравому смыслу, но будет «выгодно» — они это сделают. У них не было стремления навести порядок в Афганистане. Их стихия — управляемый хаос. Но сейчас управлять им стало сложнее из-за появления новых игроков. Американцам все равно, какие отношения будут между пуштунами, таджиками и узбеками. Им все равно, будут ли нарушаться элементарные права человека в Афганистане. Они решили, что им нужно уйти из Афганистана — они это сделали. Их совершенно не трогает то, что они там все испортили. Оставили в руинах — и оставили, ничего страшного. Это же не белые люди, а туземцы. Перед туземцами они не отвечают».

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению политолога, Соединенные Штаты решили собственные задачи, которые никак не связаны с противодействием терроризму, а потому уходят из региона, и оставляют своим геополитическим конкурентам весь ворох проблем, который был создан при их участии за несколько десятилетий. По его словам, наследие, оставленное США, в настоящее время угрожает всему Ближнему Востоку, и разбираться с ним придется людям, которые там живут.

«В Ираке такая же перспектива. Американцы оттуда уйдут, но в Ираке гораздо более сложная ситуация из-за наличия большого числа заинтересованных сторон: как будут складываться отношения между шиитами, суннитами и курдами — вопрос очень сложный». С «Исламским государством» США никогда не боролись. Вся их «борьба» заключалась в сдерживании нежелательного для себя распространения ИГ1. В действительности США охотнее боролись с влиянием России и Асада в Сирии. В Ираке база ИГ так и осталась. «Исламское государство» — это отличное средство и против шиитов, и против алавитов. Самим американцам оно не угрожает. Распространение сверх определенной меры, возможно, несло определенную угрозу, но американцы ее быстро купировали и далее поддерживали ИГ: нужно — появляется, не нужно — исчезает. Сейчас США уходят из Ирака и легко могут спровоцировать там внутренний конфликт, который сделает невозможным развитие Ирака и заставит Иран разбираться с этим вопросом».

Федеральное агентство новостей /

Наглядно «эффективность» борьбы с терроризмом можно оценить, взглянув на карту, которая дает возможность понять насколько быстро возникали и распространялись региональные отделения «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и ИГ после вторжения США в Афганистан и Ирак.

Террористические группировки начали плодиться именно после «крестового похода против терроризма», объявленного Западом, появляясь там, где их никогда не было. Сейчас они в особенности быстро распространяются в Африке, где угрожают безопасности целых регионов, многие из которых сталкиваются с другими проблемами: бедностью, голодом, нехваткой воды. На сегодняшний день эти «филиалы» «Аль-Каиды» и «Исламского государства» насчитывают десятки тысяч последователей и вполне успешно ведут борьбу с правительственными войсками многих стран. На этом фоне заявления Джо Байдена о выполнении американской армией поставленных задач в Афганистане выглядят по меньше мере нелепо и цинично.

1 Организация запрещена на территории РФ.